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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8594859585968597>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:57

Re: Приватбанк

прошел, и зачислены
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:59

Re: Приватбанк

С глюками и перезагрузками страниц прошли платежи как для юр так и физ лиц. Из веб версии делал. Моб. приложения тоже вроде уже входят.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:25

Re: Приватбанк

Есть какой-то вариант из новой версии попасть в старую для юриков? А то при вводе телефона в качесвте логина теперь кидает только на новую версию...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:31

Re: Приватбанк

приват24 до сих пор висит и с компа и с телефона.
когда обнаружил глюки то сперва стрьомно стало, с телефона захожу и вижу только кредитный лимит, а сверх него ноль. ))) звоню 3700, а оно мне говорит ваш телефон не финансовый )))
будем ждать
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:40

Re: Приватбанк

Схоже буде нешвидко . Десь перед 13:00 все запрацювало - заходив , зробив , що треба ( без транзакцій, правда ) . А потім знову лягло ... Зараз ніби знову заворушилося .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:41

  Вкладчик1234 написав:Услышали мои требования ввести ВА за мошенничество? :)


Ось так махлювати із акціями!
#зеленелайно
V2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:49

Re: Приватбанк

  Puente написав:А потім знову лягло ... Зараз ніби знову заворушилося .
нет входа в старую версию, ни по тилипону ни по смс терминальные состояния начались :mrgreen: вошел в бета, без проблем. Перешел в старую версию, обять в бета - нормально, но висит подолгу
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Чет 04 чер, 2020 15:57, всього редагувалось 3 разів.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:49

Приват подавился крадеными у клиентов стейками?
Так ему и надо! :)
Яша, введи ВА! Избавь примата от страданий, прекрати эту агонию!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:53

Працює через раз, то нічого не працює, то тільки веб версія, а мобільний додаток ні, то заходить, але не показує картки.

:oops: :cry: :evil:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:59

При оформлении депозита стандарт в долларе на год с правом досрочного закрытия - какие есть приколы\комиссии\дополнительные оплаты7
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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