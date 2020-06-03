Прикол №1 - зайти в П24. )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:11
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:11
Та какие по депозиту могут быть комиссии и дополнительные оплаты? Разве что карту для возврата депозита укажите не КДВ, а универсалку
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:14
Investor_K
комісій нема, завершувати депозит треба на валютну КДВ, щоб потім нею в касі після попереднього замовлення забрати готівкою...
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:17
Из-за #ЗеленогоЛайна пришлось торт брать за наличку т.к. терминал не коннектился.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:20
Якщо розривати до 1 міс, то була комісія. Потім було при достроковому право видавати не у валюті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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