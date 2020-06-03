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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8594859585968597
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:11

  Investor_K написав:При оформлении депозита стандарт в долларе на год с правом досрочного закрытия - какие есть приколы\комиссии\дополнительные оплаты7


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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:11

  Investor_K написав:При оформлении депозита стандарт в долларе на год с правом досрочного закрытия - какие есть приколы\комиссии\дополнительные оплаты7

Та какие по депозиту могут быть комиссии и дополнительные оплаты? Разве что карту для возврата депозита укажите не КДВ, а универсалку
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Investor_K
комісій нема, завершувати депозит треба на валютну КДВ, щоб потім нею в касі після попереднього замовлення забрати готівкою...

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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:17

Из-за #ЗеленогоЛайна пришлось торт брать за наличку т.к. терминал не коннектился.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:20

  velvet написав:
  Investor_K написав:При оформлении депозита стандарт в долларе на год с правом досрочного закрытия - какие есть приколы\комиссии\дополнительные оплаты7

Та какие по депозиту могут быть комиссии и дополнительные оплаты? Разве что карту для возврата депозита укажите не КДВ, а универсалку


Якщо розривати до 1 міс, то була комісія. Потім було при достроковому право видавати не у валюті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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