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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8595859685978598>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:11

  Investor_K написав:При оформлении депозита стандарт в долларе на год с правом досрочного закрытия - какие есть приколы\комиссии\дополнительные оплаты7


Прикол №1 - зайти в П24. )
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:11

  Investor_K написав:При оформлении депозита стандарт в долларе на год с правом досрочного закрытия - какие есть приколы\комиссии\дополнительные оплаты7

Та какие по депозиту могут быть комиссии и дополнительные оплаты? Разве что карту для возврата депозита укажите не КДВ, а универсалку
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Investor_K
комісій нема, завершувати депозит треба на валютну КДВ, щоб потім нею в касі після попереднього замовлення забрати готівкою...

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:17

Из-за #ЗеленогоЛайна пришлось торт брать за наличку т.к. терминал не коннектился.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:20

  velvet написав:
  Investor_K написав:При оформлении депозита стандарт в долларе на год с правом досрочного закрытия - какие есть приколы\комиссии\дополнительные оплаты7

Та какие по депозиту могут быть комиссии и дополнительные оплаты? Разве что карту для возврата депозита укажите не КДВ, а универсалку


Якщо розривати до 1 міс, то була комісія. Потім було при достроковому право видавати не у валюті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:42

  greenozon написав:Investor_K
комісій нема, завершувати депозит треба на валютну КДВ, щоб потім нею в касі після попереднього замовлення забрати готівкою...

PS В УкрЕксімі кращі ставки по валюті

Лучшие ставки в валюте? ЧЕ?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:51

  vpchelko написав:
  greenozon написав:Investor_K
комісій нема, завершувати депозит треба на валютну КДВ, щоб потім нею в касі після попереднього замовлення забрати готівкою...

PS В УкрЕксімі кращі ставки по валюті

Лучшие ставки в валюте? ЧЕ?

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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:13

Вот это треш!
В Приват 24 приходят сообщения о транзакциях. Звук есть и на заблокированном экране всплывают сообщения. Но зайти в приложение не даёт или заходишь-а там карт нет, остатков нет, перс.менеджера нет. Ничего нет. И непонятно-эти сообщения о транзакциях-это мне переводят деньги те, кто должен или наоборот кто-то их ворует.
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  Вкладчик1234 написав:Приват подавился крадеными у клиентов стейками?
Так ему и надо! :)
Яша, введи ВА! Избавь примата от страданий, прекрати эту агонию!

за 100 в копилку еще на костёр его надо было)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:32

Ми дякуємо за надзвичайне терпіння всім клієнтам. Наразі наші технічні команди вже відновили Приват24 для бізнесу: у новій версії працюють всі сервіси, за виключенням виписок. Також доступна Оплата частинами та кіоски (крім функції оплати мобільного).

POS-термінали та банкомати банку працюють без збоїв.

Усі технічні команди ПриватБанку зараз працюють на максимумі для відновлення роботи Приват24 для фізичних осіб. Зараз ви можете зайти у онлайн-банкінг, проте сервіси працюють нестабільно.

Ми ще раз хочемо подякувати за ваше розуміння та підтримку в складній ситуаціі. Робимо все можливе для повного відновлення роботи всіх наших сервісів!
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