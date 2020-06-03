Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:11
Investor_K написав:
При оформлении депозита стандарт в долларе на год с правом досрочного закрытия - какие есть приколы\комиссии\дополнительные оплаты7
Прикол №1 - зайти в П24. )
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:11
Investor_K написав:
При оформлении депозита стандарт в долларе на год с правом досрочного закрытия - какие есть приколы\комиссии\дополнительные оплаты7
Та какие по депозиту могут быть комиссии и дополнительные оплаты? Разве что карту для возврата депозита укажите не КДВ, а универсалку
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velvet
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:14
Investor_K комісій нема, завершувати депозит треба на валютну КДВ, щоб потім нею в касі після попереднього замовлення забрати готівкою... PS В УкрЕксімі кращі ставки по валюті
greenozon
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:17
Из-за #ЗеленогоЛайна пришлось торт брать за наличку т.к. терминал не коннектился.
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Striker
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:20
velvet написав: Investor_K написав:
При оформлении депозита стандарт в долларе на год с правом досрочного закрытия - какие есть приколы\комиссии\дополнительные оплаты7
Та какие по депозиту могут быть комиссии и дополнительные оплаты? Разве что карту для возврата депозита укажите не КДВ, а универсалку
Якщо розривати до 1 міс, то була комісія. Потім було при достроковому право видавати не у валюті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:42
greenozon написав: Investor_K
комісій нема, завершувати депозит треба на валютну КДВ, щоб потім нею в касі після попереднього замовлення забрати готівкою...
PS В УкрЕксімі кращі ставки по валюті
Лучшие ставки в валюте? ЧЕ?
vpchelko
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:51
vpchelko написав: greenozon написав: Investor_K
комісій нема, завершувати депозит треба на валютну КДВ, щоб потім нею в касі після попереднього замовлення забрати готівкою...
PS В УкрЕксімі кращі ставки по валюті
Лучшие ставки в валюте? ЧЕ?
Мега явний лідер
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-0306/
Але 4% грязними...це капець.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:13
Вот это треш!
В Приват 24 приходят сообщения о транзакциях. Звук есть и на заблокированном экране всплывают сообщения. Но зайти в приложение не даёт или заходишь-а там карт нет, остатков нет, перс.менеджера нет. Ничего нет. И непонятно-эти сообщения о транзакциях-это мне переводят деньги те, кто должен или наоборот кто-то их ворует.
DONALD
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:31
Вкладчик1234 написав:
Приват подавился крадеными у клиентов стейками?
Так ему и надо!
Яша, введи ВА! Избавь примата от страданий, прекрати эту агонию!
за 100 в копилку еще на костёр его надо было)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:32
Ми дякуємо за надзвичайне терпіння всім клієнтам. Наразі наші технічні команди вже відновили Приват24 для бізнесу: у новій версії працюють всі сервіси, за виключенням виписок. Також доступна Оплата частинами та кіоски (крім функції оплати мобільного).
POS-термінали та банкомати банку працюють без збоїв. Усі технічні команди ПриватБанку зараз працюють на максимумі для відновлення роботи Приват24 для фізичних осіб. Зараз ви можете зайти у онлайн-банкінг, проте сервіси працюють нестабільно. Ми ще раз хочемо подякувати за ваше розуміння та підтримку в складній ситуаціі. Робимо все можливе для повного відновлення роботи всіх наших сервісів!
Kalgan
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