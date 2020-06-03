Приватбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:34
Квесторе_поверніться написав:
Але 4% грязними...це капець
Прийдеться шукати роботу?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Повідомлень: 3436
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 410 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:36
Kalgan написав:
POS-термінали та банкомати банку працюють без збоїв.
Ага, да-да, пи3#уны, полтора часа назад не смог расплатиться в магазине через их ПОС.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д. Регистрируйся по ссылке: https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты: +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Повідомлень: 540
З нами з: 15.02.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 31 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:40
Так "аварійна ситуація мережевого обладнання" ж. Що там відновлювати технічним командам?
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Повідомлень: 507
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 110 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:44
Ой+ написав: Квесторе_поверніться написав:
Але 4% грязними...це капець
Прийдеться шукати роботу?
Ше є гривнева подушка.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 33681
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1681 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:45
ramzes4 написав:
Так "аварійна ситуація мережевого обладнання" ж. Що там відновлювати технічним командам?
Нужно аварийно брать рефинанс, или монетизировать ОВГЗ из капитала
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 11539
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6839 раз.
Подякували: 3082 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:45
Striker написав:
Ага, да-да, пи3#уны, полтора часа назад не смог расплатиться в магазине через их ПОС.
брехня
unicdima
Повідомлень: 524
З нами з: 10.06.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 57 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:01
Квесторе_поверніться написав: vpchelko написав: greenozon написав: Investor_K
комісій нема, завершувати депозит треба на валютну КДВ, щоб потім нею в касі після попереднього замовлення забрати готівкою...
PS В УкрЕксімі кращі ставки по валюті
Лучшие ставки в валюте? ЧЕ?
Мега явний лідер
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-0306/
Але 4% грязними...це капець.
В Альфе $ 5% на 5 лет, думаю закинуть туда лишние $
vpchelko
Повідомлень: 241
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
asp
,
balance
, Google Adsense [Bot],
ingtrans
,
Kalgan
,
ricardo
,
v2k
,
vitaliy1111
,
vpchelko
і 11 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор