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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8595859685978598
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:40

Re: Приватбанк

Так "аварійна ситуація мережевого обладнання" ж. Що там відновлювати технічним командам? :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
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  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:44

  Ой+ написав:
  Квесторе_поверніться написав:Але 4% грязними...це капець


Прийдеться шукати роботу?

Ше є гривнева подушка. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:45

  ramzes4 написав:Так "аварійна ситуація мережевого обладнання" ж. Що там відновлювати технічним командам? :)

Нужно аварийно брать рефинанс, или монетизировать ОВГЗ из капитала :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:45

  Striker написав:Ага, да-да, пи3#уны, полтора часа назад не смог расплатиться в магазине через их ПОС.

брехня
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:01

  Квесторе_поверніться написав:
  vpchelko написав:
  greenozon написав:Investor_K
комісій нема, завершувати депозит треба на валютну КДВ, щоб потім нею в касі після попереднього замовлення забрати готівкою...

PS В УкрЕксімі кращі ставки по валюті

Лучшие ставки в валюте? ЧЕ?

Мега явний лідер
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-0306/
Але 4% грязними...це капець. :shock:

В Альфе $ 5% на 5 лет, не самая плохая копилка для лишних $.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:12

Re: Приватбанк

  vpchelko написав:В Альфе $ 5% на 5 лет, не самая плохая копилка для лишних $.


можна і 6% якщо сильно постаратись

https://a-club.alfabank.com.ua/wp-conte ... 6.2020.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:13

Re: Приватбанк

  ramzes4 написав:Так "аварійна ситуація мережевого обладнання" ж. Що там відновлювати технічним командам?
В грудні 2013 в Дельті було розпочато "вдосконалення процессінгу" Вдосконалили ( сконали) 3 березня :mrgreen:
Зараз виймав пензію з банкомату, нема проблем. Черги теж нема
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:13

  unicdima написав:
  Striker написав:Ага, да-да, пи3#уны, полтора часа назад не смог расплатиться в магазине через их ПОС.

брехня

В чём брехня? В том, что 5 минут тыкали в этот ПОС, а оно писало, что нет соединения с банком?
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:29

Re: Приватбанк

  Striker написав:В чём брехня? В том, что 5 минут тыкали в этот ПОС, а оно писало, что нет соединения с банком?


Жінка також була заскочена, що карточкою приват в приватівському терміналі розплатись не вдалось. Благо для неї, що вона, на відміну від мене, при готівці.
Мені в п24 зайти не вдалось, хоча якась несподівана сума вискочила ніби зарплата сьогодні. Ось тепер думаю чи це глюк чи справді щось прибуло.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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