Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:40
Так "аварійна ситуація мережевого обладнання" ж. Що там відновлювати технічним командам?
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:44
Ой+ написав: Квесторе_поверніться написав:
Але 4% грязними...це капець
Прийдеться шукати роботу?
Ше є гривнева подушка.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:45
ramzes4 написав:
Так "аварійна ситуація мережевого обладнання" ж. Що там відновлювати технічним командам?
Нужно аварийно брать рефинанс, или монетизировать ОВГЗ из капитала
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:45
Striker написав:
Ага, да-да, пи3#уны, полтора часа назад не смог расплатиться в магазине через их ПОС.
брехня
unicdima
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Додано: Чет 04 чер, 2020 18:01
Квесторе_поверніться написав: vpchelko написав: greenozon написав: Investor_K
комісій нема, завершувати депозит треба на валютну КДВ, щоб потім нею в касі після попереднього замовлення забрати готівкою...
PS В УкрЕксімі кращі ставки по валюті
Лучшие ставки в валюте? ЧЕ?
Мега явний лідер
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-0306/
Але 4% грязними...це капець.
В Альфе $ 5% на 5 лет, не самая плохая копилка для лишних $.
vpchelko
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Додано: Чет 04 чер, 2020 18:12
vpchelko написав:
В Альфе $ 5% на 5 лет, не самая плохая копилка для лишних $.
можна і 6% якщо сильно постаратись
https://a-club.alfabank.com.ua/wp-conte ... 6.2020.pdf
greenozon
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Додано: Чет 04 чер, 2020 18:13
ramzes4 написав:
Так "аварійна ситуація мережевого обладнання" ж. Що там відновлювати технічним командам?
В грудні 2013 в Дельті було розпочато "вдосконалення процессінгу" Вдосконалили ( сконали) 3 березня
Зараз виймав пензію з банкомату, нема проблем. Черги теж нема
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:13
unicdima написав: Striker написав:
Ага, да-да, пи3#уны, полтора часа назад не смог расплатиться в магазине через их ПОС.
брехня
В чём брехня? В том, что 5 минут тыкали в этот ПОС, а оно писало, что нет соединения с банком?
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Striker
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:29
Striker написав:
В чём брехня? В том, что 5 минут тыкали в этот ПОС, а оно писало, что нет соединения с банком?
Жінка також була заскочена, що карточкою приват в приватівському терміналі розплатись не вдалось. Благо для неї, що вона, на відміну від мене, при готівці.
Мені в п24 зайти не вдалось, хоча якась несподівана сума вискочила ніби зарплата сьогодні. Ось тепер думаю чи це глюк чи справді щось прибуло.
Може недали акційного стейка якомусь хакеру?
Чи вірус зеля?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Чет 04 чер, 2020 20:12
Уже вроде заработал П24 и для физлиц. И с телефона и с ПК
foxluck
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