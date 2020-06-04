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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8596859785988599
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:31

  foxluck написав:Уже вроде заработал П24 и для физлиц. И с телефона и с ПК

Працює...депо можна поповнити.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:22

Товарищи, какие терминалы пополняют купюру в 1000грн?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:23

  proftpd66 написав:Товарищи, какие терминалы пополняют купюру в 1000грн?

Терминалы с пополняхой купюр
Востаннє редагувалось clientage в Чет 04 чер, 2020 21:28, всього редагувалось 6 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:24

  clientage написав:
  proftpd66 написав:Товарищи, какие терминалы пополняют купюру в 1000грн?

Те купюры, которые терминалы


не понял
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:30

  clientage написав:
  proftpd66 написав:Товарищи, какие терминалы пополняют купюру в 1000грн?

Терминалы с пополняхой купюр


я пополнял, их не хавают термианлы прихвата. Уже сделали в прихвате чтобы хавали?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:31

  proftpd66 написав:Товарищи, какие терминалы пополняют купюру в 1000грн?

Никакие.
Купюру нельзя пополнить по определению )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:37

а може уже у #зеленелайно есть ТСО, которые втихаря дорисовывают нолик к купюре? :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:07

  Rimlyanin1 написав:Ще з учора не можу зайти в приват 24. Як висновок: Не можна тримати гроші в 1 банці

В прошлую пятницу был алярм по ОПСОСам, в этот четверг в Привате.
Заключение можно расширить, однако тенденция.
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  #<1 ... 8596859785988599
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