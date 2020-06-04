Працює...депо можна поповнити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:31
Працює...депо можна поповнити.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 21:22
Товарищи, какие терминалы пополняют купюру в 1000грн?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:23
Востаннє редагувалось clientage в Чет 04 чер, 2020 21:28, всього редагувалось 6 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:24
не понял
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:30
я пополнял, их не хавают термианлы прихвата. Уже сделали в прихвате чтобы хавали?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:31
Никакие.
Купюру нельзя пополнить по определению )
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:37
а може уже у #зеленелайно есть ТСО, которые втихаря дорисовывают нолик к купюре?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:07
В прошлую пятницу был алярм по ОПСОСам, в этот четверг в Привате.
Заключение можно расширить, однако тенденция.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:40
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:33
+50грн !
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