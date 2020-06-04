Практика - критерий истины! Нужно пробовать.
Как минимум одна приватовская тумба (в отделении на Позняках) тысячные купюры принимает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:22
Практика - критерий истины! Нужно пробовать.
Как минимум одна приватовская тумба (в отделении на Позняках) тысячные купюры принимает.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:36
Мені поки що попадались лиш ті, що приймають тисячі. Чого не скажеш про ІBox.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:48
Re: Приватбанк
В Приват24 уже вся коммуналка с комиссией?
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