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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8597859885998600
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:22

  proftpd66 написав:я пополнял, их не хавают термианлы прихвата. Уже сделали в прихвате чтобы хавали?

Практика - критерий истины! Нужно пробовать.
Как минимум одна приватовская тумба (в отделении на Позняках) тысячные купюры принимает.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:36

  ramzes4 написав:
  proftpd66 написав:я пополнял, их не хавают термианлы прихвата. Уже сделали в прихвате чтобы хавали?

Практика - критерий истины! Нужно пробовать.
Как минимум одна приватовская тумба (в отделении на Позняках) тысячные купюры принимает.

Мені поки що попадались лиш ті, що приймають тисячі. Чого не скажеш про ІBox.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:48

Re: Приватбанк

В Приват24 уже вся коммуналка с комиссией?
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:12

  Charter написав:В Приват24 уже вся коммуналка с комиссией?

Да. Исключения очень редки.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 01:03

  Charter написав:В Приват24 уже вся коммуналка с комиссией?


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