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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:22
proftpd66 написав:
я пополнял, их не хавают термианлы прихвата. Уже сделали в прихвате чтобы хавали?
Практика - критерий истины! Нужно пробовать.
Как минимум одна приватовская тумба (в отделении на Позняках) тысячные купюры принимает.
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- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:36
ramzes4 написав: proftpd66 написав:
я пополнял, их не хавают термианлы прихвата. Уже сделали в прихвате чтобы хавали?
Практика - критерий истины! Нужно пробовать.
Как минимум одна приватовская тумба (в отделении на Позняках) тысячные купюры принимает.
Мені поки що попадались лиш ті, що приймають тисячі. Чого не скажеш про ІBox.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:48
В Приват24 уже вся коммуналка с комиссией?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:12
Charter написав:
В Приват24 уже вся коммуналка с комиссией?
Да. Исключения очень редки.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 01:03
Charter написав:
В Приват24 уже вся коммуналка с комиссией?
Платите с аккаунта пенсионера и будет бесплатно!!!!
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