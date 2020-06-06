Додано: Суб 06 чер, 2020 01:44

Интерестно - хоть кто-нибудь их новым общедоступным сервисом покупки ОВГЗ уже воспользовался?На что Приват там вообще рассчитывает с такими нереальными ценами?Например трехлетки UA4000204572 с погашением в августе 2022 они сейчас предлагают по 1175.18, что на 7% выше их реальной рыночной стоимости 1101.18.Более-менее адекватные цены пока-что наблюдал только на низколиквидные стрипы типа UA4000209225 с погашением тела в этом году. При определенных стечениях обстоятельств они таки могуть быть достойной альтернативой краткосрочным депозитам или %% на остаток в приличных банках.Есть ли какие-либо дополнительные комиссии при покупке и погашении? Насколько адекватные цены они предлагают при продаже и есть ли у них вообще возможность закрывать позиции в ОВГЗ не дожидаясь maturity?