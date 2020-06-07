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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8598859986008601
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:42

Re: Приватбанк

  candle645 написав:Есть ли какие-либо дополнительные комиссии при покупке и погашении?

комісії є, деталі

https://static.privatbank.ua/files/ovdp01.07.2019.doc
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:45

  Ой+ написав:
  Мизантрóп написав:
  WachtAmRhein написав:
Платите с аккаунта пенсионера и будет бесплатно!!!!
даже с Уни кредитными и давно уже более 2к


З уні хіба пенса працездатного віку по міжн. класиф., тобто до 70 р., бо далі пенс залишається без кред.ліміту. А якщо за свої, то краще дати 1 грн. коміса з звичайних кредитних.


Вообще-то речь идёт об оплате с некста пенса-получателя пенсии в привате картой другого банка.
WachtAmRhein
 
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