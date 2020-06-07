комісії є, деталі
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 12:42
Re: Приватбанк
комісії є, деталі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 07 чер, 2020 22:45
Вообще-то речь идёт об оплате с некста пенса-получателя пенсии в привате картой другого банка.
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:50
А напомните: 7% на остаток по обычной карте Универсальная - это деньгами или бонусами? Когда-то было бонусами, точно помню...
А то консультирую, не хотелось бы ошибиться.
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:59
Re: Приватбанк
Бонусами, причем 7% - это грязными.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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