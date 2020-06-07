Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 12:42
candle645 написав:
Есть ли какие-либо дополнительные комиссии при покупке и погашении?
комісії є, деталі
https://static.privatbank.ua/files/ovdp01.07.2019.doc
greenozon
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Додано: Нед 07 чер, 2020 22:45
Ой+ написав: Мизантрóп написав: WachtAmRhein написав:
Платите с аккаунта пенсионера и будет бесплатно!!!!
даже с Уни кредитными и давно уже более 2к
З уні хіба пенса працездатного віку по міжн. класиф., тобто до 70 р., бо далі пенс залишається без кред.ліміту. А якщо за свої, то краще дати 1 грн. коміса з звичайних кредитних.
Вообще-то речь идёт об оплате с некста пенса-получателя пенсии в привате картой другого банка.
WachtAmRhein
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Додано: Пон 08 чер, 2020 11:50
А напомните: 7% на остаток по обычной карте Универсальная - это деньгами или бонусами? Когда-то было бонусами, точно помню...
А то консультирую, не хотелось бы ошибиться.
Vorlon
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Додано: Пон 08 чер, 2020 11:59
Vorlon написав:
А напомните: 7% на остаток по обычной карте Универсальная - это деньгами или бонусами?
Бонусами, причем 7% - это грязными.
за оформление карты от monobank https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за регистрацию и оплату на Easypay https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн
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Додано: Пон 08 чер, 2020 16:05
Vorlon, деньгами только по КдВ начислчют и там специфические условия, чтобы их получить.
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MASolomko
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