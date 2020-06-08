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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8598859986008601
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:42

Re: Приватбанк

  candle645 написав:Есть ли какие-либо дополнительные комиссии при покупке и погашении?

комісії є, деталі

https://static.privatbank.ua/files/ovdp01.07.2019.doc
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:45

  Ой+ написав:
  Мизантрóп написав:
  WachtAmRhein написав:
Платите с аккаунта пенсионера и будет бесплатно!!!!
даже с Уни кредитными и давно уже более 2к


З уні хіба пенса працездатного віку по міжн. класиф., тобто до 70 р., бо далі пенс залишається без кред.ліміту. А якщо за свої, то краще дати 1 грн. коміса з звичайних кредитних.


Вообще-то речь идёт об оплате с некста пенса-получателя пенсии в привате картой другого банка.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:50

А напомните: 7% на остаток по обычной карте Универсальная - это деньгами или бонусами? Когда-то было бонусами, точно помню...

А то консультирую, не хотелось бы ошибиться.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:59

Re: Приватбанк

  Vorlon написав:А напомните: 7% на остаток по обычной карте Универсальная - это деньгами или бонусами?

Бонусами, причем 7% - это грязными.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 16:05

Re: Приватбанк

Vorlon, деньгами только по КдВ начислчют и там специфические условия, чтобы их получить.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:03

MASolomko Макс,а чё в подписи спортсменов то нема? :roll: там 55 слёту другу и сразу возможен их вывод им же,не то шо Моня-пoц.Да и в наличном хозяйстве пригодится :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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