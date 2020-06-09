комісії є, деталі
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 12:42
Re: Приватбанк
комісії є, деталі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 07 чер, 2020 22:45
Вообще-то речь идёт об оплате с некста пенса-получателя пенсии в привате картой другого банка.
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:50
А напомните: 7% на остаток по обычной карте Универсальная - это деньгами или бонусами? Когда-то было бонусами, точно помню...
А то консультирую, не хотелось бы ошибиться.
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:59
Re: Приватбанк
Бонусами, причем 7% - это грязными.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 08 чер, 2020 16:05
Re: Приватбанк
Vorlon, деньгами только по КдВ начислчют и там специфические условия, чтобы их получить.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 08 чер, 2020 22:03
MASolomko Макс,а чё в подписи спортсменов то нема? там 55 слёту другу и сразу возможен их вывод им же,не то шо Моня-пoц.Да и в наличном хозяйстве пригодится
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 09 чер, 2020 07:04
Re: Приватбанк
Мизантрóп, в подписи уже места нет Не придумал, как карту эту "готовить", да и отделений нет...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:06
Re: Приватбанк
Добрый вечер. Ребята образовалась ситуация. Хотел с Универсальной оплатить на зарубежном инет сайте. Оплата прошла и деньги списаны, но в ЛК заказ закрыт.
Вопрос у кого то было подобное? Деньги вернутся, если да,то уже по курсу покупки? То есть потеряю на разнице курсов? Спасибо заранее.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:43
Re: Приватбанк
_PORT_UA, тут скорее стоит трусить поддержку магазина для начала.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:51
Поддержка магазина говорит, что прод не может отправить товар, поэтому заказ закрыт. Будет возврат. Вот только какой суммы и почему Приват вообще пропустил платеж, если заказ закрыт.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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