Додано: Вів 09 чер, 2020 21:06

Добрый вечер. Ребята образовалась ситуация. Хотел с Универсальной оплатить на зарубежном инет сайте. Оплата прошла и деньги списаны, но в ЛК заказ закрыт.

Вопрос у кого то было подобное? Деньги вернутся, если да,то уже по курсу покупки? То есть потеряю на разнице курсов? Спасибо заранее.

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.