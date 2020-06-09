_PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята образовалась ситуация. Хотел с Универсальной оплатить на зарубежном инет сайте. Оплата прошла и деньги списаны, но в ЛК заказ закрыт.
Вопрос у кого то было подобное? Деньги вернутся, если да,то уже по курсу покупки? То есть потеряю на разнице курсов? Спасибо заранее.
У меня была подобная ситуация, оплатил на буржуйском сайте около 200$ гривневой картой. Прошло 2 дня - от магазина никаких вестей, я написал им мыло, мол, я оплатил, как там мой заказ? Ответили, что товар закончился, оплату они с меня не брали, это банк заблокировал сумму на счету. Я написал мыло на help@pb.ua, описал ситуацию, ответили, что сумма разблокируется в течение 11 дней, если магаз не пришлет запрос на списание. Или я могу ускорить процесс, обратившись на ГЛ или в чат с заявкой на возврат заблокированной суммы, что я в итоге и сделал. Вернулась та же сумма в грн, что и была заблокирована.