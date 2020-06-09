_PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята образовалась ситуация. Хотел с Универсальной оплатить на зарубежном инет сайте. Оплата прошла и деньги списаны, но в ЛК заказ закрыт. Вопрос у кого то было подобное? Деньги вернутся, если да,то уже по курсу покупки? То есть потеряю на разнице курсов? Спасибо заранее.
У меня была подобная ситуация, оплатил на буржуйском сайте около 200$ гривневой картой. Прошло 2 дня - от магазина никаких вестей, я написал им мыло, мол, я оплатил, как там мой заказ? Ответили, что товар закончился, оплату они с меня не брали, это банк заблокировал сумму на счету. Я написал мыло на help@pb.ua, описал ситуацию, ответили, что сумма разблокируется в течение 11 дней, если магаз не пришлет запрос на списание. Или я могу ускорить процесс, обратившись на ГЛ или в чат с заявкой на возврат заблокированной суммы, что я в итоге и сделал. Вернулась та же сумма в грн, что и была заблокирована.
Julio написав:Вернулась та же сумма в грн, что и была заблокирована.
Ну так если была блокировка, то деньги никуда и не уходили, соответственно после снятия блокировки как бы вернулась точно та же сумма.
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ПриватБанк запустил сервис получения наличных при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы. Необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличности на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки.
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ukrprom2014 написав:ПриватБанк запустил сервис получения наличных при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы. Необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличности на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки.
А як з комісіями?
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ukrprom2014 написав:ПриватБанк запустил сервис получения наличных при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы. Необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличности на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки.
А як з комісіями?
З КДВ звичайної, студентської, пенсійної, соціальної - повністю безкоштовно. Про Уні Приват на своєму сайті скромно промовчав.
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