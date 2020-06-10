RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8599860086018602
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:35

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята образовалась ситуация. Хотел с Универсальной оплатить на зарубежном инет сайте. Оплата прошла и деньги списаны, но в ЛК заказ закрыт.
Вопрос у кого то было подобное? Деньги вернутся, если да,то уже по курсу покупки? То есть потеряю на разнице курсов? Спасибо заранее.

У меня была подобная ситуация, оплатил на буржуйском сайте около 200$ гривневой картой. Прошло 2 дня - от магазина никаких вестей, я написал им мыло, мол, я оплатил, как там мой заказ? Ответили, что товар закончился, оплату они с меня не брали, это банк заблокировал сумму на счету. Я написал мыло на help@pb.ua, описал ситуацию, ответили, что сумма разблокируется в течение 11 дней, если магаз не пришлет запрос на списание. Или я могу ускорить процесс, обратившись на ГЛ или в чат с заявкой на возврат заблокированной суммы, что я в итоге и сделал. Вернулась та же сумма в грн, что и была заблокирована.
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 189
З нами з: 12.10.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:38

Re: Приватбанк

  Julio написав:Вернулась та же сумма в грн, что и была заблокирована.

Ну так если была блокировка, то деньги никуда и не уходили, соответственно после снятия блокировки как бы вернулась точно та же сумма.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1252
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:44

ПриватБанк запустил сервис получения наличных при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы.
Необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.
Максимальная сумма выдачи наличности на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:05

  ukrprom2014 написав:ПриватБанк запустил сервис получения наличных при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы.
Необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.
Максимальная сумма выдачи наличности на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки.

А як з комісіями?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33803
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:51

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:ПриватБанк запустил сервис получения наличных при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы.
Необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.
Максимальная сумма выдачи наличности на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки.

А як з комісіями?

З КДВ звичайної, студентської, пенсійної, соціальної - повністю безкоштовно. Про Уні Приват на своєму сайті скромно промовчав. :oops:
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 188
З нами з: 12.01.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:39

Державний виконавець наклав два штрафи на Приватбанк в розмірі приблизно 5 тисяч гривень і 10 тисяч гривень за невиконання рішення про виплату офшорній компанії братів Суркісів понад $257 мільйонів.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8645
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:50

  greenozon написав:Державний виконавець наклав два штрафи на Приватбанк в розмірі приблизно 5 тисяч гривень і 10 тисяч гривень за невиконання рішення про виплату офшорній компанії братів Суркісів понад $257 мільйонів.

Вот это поворот. За нарушение карантина и то больше давали.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9708
З нами з: 03.11.08
Подякував: 713 раз.
Подякували: 2095 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 8599860086018602
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, kostya77, Vorlon і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18083)
10.06.2020 23:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.