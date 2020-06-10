_PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята образовалась ситуация. Хотел с Универсальной оплатить на зарубежном инет сайте. Оплата прошла и деньги списаны, но в ЛК заказ закрыт. Вопрос у кого то было подобное? Деньги вернутся, если да,то уже по курсу покупки? То есть потеряю на разнице курсов? Спасибо заранее.
Платіж в іноземній валюті конвертується за курсом продажу, повернення, відповідно, за курсом покупки. Тож втрати неминучі. Втрат можна уникнути лише якщо сплачувати доларовий платіж доларовой карткою, наприклад віртуалкою або відповідно платежі, номіновані в євро євровою. У випадку конвертації з/на картки в нацвалюті втрати, нажаль, неминучі.
І навіщо таке писати...... Ніяких втрат не буде - списання не було. Була перед-авторизація і все. Магазин гроші не забрав і через 11 днів вони повернуться самі. Не треба переживати. Був випадок із одним американським магазином - по акції замовив одну річ, але потрібно було чекати майже місяць і кожного тижня вони стали нову авторизацію на цю суму, при чому стара (не забуваємо про строк 11 днів) ще не була знята і протягом 4-х днів у мене було 2 авторизації за один товар. Нічого, все закінчилося як повинно бути. Хоча звісно після першого такого випадку прийшлося телефонувати до магазину щоб заспокоїтися. А тепер до суті по цитаті - кожна передавторизація поверталася саме такою сумою в грн, якою і була заблокована, хоча курс тоді стрибав майже кожен день туди-сюди.