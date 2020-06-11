Додано: Чет 11 чер, 2020 22:22

_PORT_UA написав: А как у Вас обстояло дело со списанием средств? Они были списаны или же заблокированы? А как у Вас обстояло дело со списанием средств? Они были списаны или же заблокированы?

Вам что в заявке написали?

В истории операций Приват24 не видно, списана ли сумма или только заблокирована. Буржуи из магазина написали, что оплату с меня не брали, у меня не было повода им не верить.Мне в заявке ничего не писали. Это я написал в чат персональному банкиру, что оплатил покупку картой, а магазин ответил, что товара нет в наличии и деньги с меня не брали и брать не собираются, поэтому я прошу разблокировать сумму. Написал также, что при необходимости готов предоставить свою переписку с магазином. На тот момент прошло уже 4 или 5 дней с момента оплаты. И, кстати, в чате возникло сообщение, что моего персонального банкира сейчас нет на месте и со мной пообщается другая кура. Перепиской не заинтересовались, написали, что заявку приняли, и деньги вернулись на счет на следующий день.