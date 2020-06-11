_PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята образовалась ситуация. Хотел с Универсальной оплатить на зарубежном инет сайте. Оплата прошла и деньги списаны, но в ЛК заказ закрыт. Вопрос у кого то было подобное? Деньги вернутся, если да,то уже по курсу покупки? То есть потеряю на разнице курсов? Спасибо заранее.
Платіж в іноземній валюті конвертується за курсом продажу, повернення, відповідно, за курсом покупки. Тож втрати неминучі. Втрат можна уникнути лише якщо сплачувати доларовий платіж доларовой карткою, наприклад віртуалкою або відповідно платежі, номіновані в євро євровою. У випадку конвертації з/на картки в нацвалюті втрати, нажаль, неминучі.
І навіщо таке писати...... Ніяких втрат не буде - списання не було. Була перед-авторизація і все. Магазин гроші не забрав і через 11 днів вони повернуться самі. Не треба переживати. Був випадок із одним американським магазином - по акції замовив одну річ, але потрібно було чекати майже місяць і кожного тижня вони стали нову авторизацію на цю суму, при чому стара (не забуваємо про строк 11 днів) ще не була знята і протягом 4-х днів у мене було 2 авторизації за один товар. Нічого, все закінчилося як повинно бути. Хоча звісно після першого такого випадку прийшлося телефонувати до магазину щоб заспокоїтися. А тепер до суті по цитаті - кожна передавторизація поверталася саме такою сумою в грн, якою і була заблокована, хоча курс тоді стрибав майже кожен день туди-сюди.
_PORT_UA написав:А как у Вас обстояло дело со списанием средств? Они были списаны или же заблокированы?
В истории операций Приват24 не видно, списана ли сумма или только заблокирована. Буржуи из магазина написали, что оплату с меня не брали, у меня не было повода им не верить.
Вам что в заявке написали?
Мне в заявке ничего не писали. Это я написал в чат персональному банкиру, что оплатил покупку картой, а магазин ответил, что товара нет в наличии и деньги с меня не брали и брать не собираются, поэтому я прошу разблокировать сумму. Написал также, что при необходимости готов предоставить свою переписку с магазином. На тот момент прошло уже 4 или 5 дней с момента оплаты. И, кстати, в чате возникло сообщение, что моего персонального банкира сейчас нет на месте и со мной пообщается другая кура. Перепиской не заинтересовались, написали, что заявку приняли, и деньги вернулись на счет на следующий день.