Я такие "потенциально проблемные" сдавал в привате возле мед.универа. На фоне бумажек, приехавших из Индии или подобных стран - мои зачуханые доллары выглядели как "эмиссия с номерами подряд"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:14
Я такие "потенциально проблемные" сдавал в привате возле мед.универа. На фоне бумажек, приехавших из Индии или подобных стран - мои зачуханые доллары выглядели как "эмиссия с номерами подряд"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:14
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:28
Грустно смотреть, в какое убогое г**** превращается некогда передовой банк с тех пор, как он стал "государственным". Сегодня в магазине Новус ни один из трех работающих терминалов не принял хрустящие розовые двухсотки нового образца.
"Государственный банк" не принимает законное государственное платежное средство. Куда смотрит регулятор?
Передо мной женщина минут 10 мучалась, вставляя в терминал отличные банкноты, которые терминал возвращал из-за малейших неровностей бумаги. Она их вставляла бесконечное количество раз разными сторонами, пока не находила удачный угол, приемлемый для идиотских настроек терминала.
Пропал калабуховский дом.
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