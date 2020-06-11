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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8601860286038604
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:14

  anikola13 написав:Хорошая кассирша. У нас чуть на зуб не пробуют. Ну прям идеальные подавай

Я такие "потенциально проблемные" сдавал в привате возле мед.универа. На фоне бумажек, приехавших из Индии или подобных стран - мои зачуханые доллары выглядели как "эмиссия с номерами подряд" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:14

  anikola13 написав:rollo
Хорошая кассирша. У нас чуть на зуб не пробуют. Ну прям идеальные подавай

Было три подхода в разные отделения.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:28

Грустно смотреть, в какое убогое г**** превращается некогда передовой банк с тех пор, как он стал "государственным". Сегодня в магазине Новус ни один из трех работающих терминалов не принял хрустящие розовые двухсотки нового образца.

"Государственный банк" не принимает законное государственное платежное средство. Куда смотрит регулятор?

Передо мной женщина минут 10 мучалась, вставляя в терминал отличные банкноты, которые терминал возвращал из-за малейших неровностей бумаги. Она их вставляла бесконечное количество раз разными сторонами, пока не находила удачный угол, приемлемый для идиотских настроек терминала.

Пропал калабуховский дом.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:37

artlife
С 1000грн. купюрами тоже через раз получается.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:05

урезали лимит до 0

Хороший банк.Пополнил карту на 1500грн чтобы через пр24 сделать платежку,а денег 0.Лимит понизили с 50000 до 0. С грейса вылечу.
Класс.И все это когда реально трудные времена.
QIWIT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:42

  QIWIT написав:Хороший банк.Пополнил карту на 1500грн чтобы через пр24 сделать платежку,а денег 0.Лимит понизили с 50000 до 0. С грейса вылечу.
Класс.И все это когда реально трудные времена.


Перед пополнением нужно проверять лимит. Они могут при наличии задолженности урезать лимит до 0 и будет технический овердрафт, но карта будет в грейсе.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:45

  QIWIT написав:Хороший банк.Пополнил карту на 1500грн чтобы через пр24 сделать платежку,а денег 0.Лимит понизили с 50000 до 0. С грейса вылечу.
Класс.И все это когда реально трудные времена.

Задолженность обслуживается на условиях, действовавших на момент возникновения задолженности.

Т.е. если это грейс - то это грейсом и остаётся (майские траты гасить - до 25 июня, июньские траты гасить - до 25 июля)

Проверено на "приват-практике" на своей кредитке, и "родственных". Сейчас тоже везде лимиты 0. Резали частями :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 8601860286038604
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