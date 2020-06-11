Я такие "потенциально проблемные" сдавал в привате возле мед.универа. На фоне бумажек, приехавших из Индии или подобных стран - мои зачуханые доллары выглядели как "эмиссия с номерами подряд"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:14
Я такие "потенциально проблемные" сдавал в привате возле мед.универа. На фоне бумажек, приехавших из Индии или подобных стран - мои зачуханые доллары выглядели как "эмиссия с номерами подряд"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:14
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:28
Грустно смотреть, в какое убогое г**** превращается некогда передовой банк с тех пор, как он стал "государственным". Сегодня в магазине Новус ни один из трех работающих терминалов не принял хрустящие розовые двухсотки нового образца.
"Государственный банк" не принимает законное государственное платежное средство. Куда смотрит регулятор?
Передо мной женщина минут 10 мучалась, вставляя в терминал отличные банкноты, которые терминал возвращал из-за малейших неровностей бумаги. Она их вставляла бесконечное количество раз разными сторонами, пока не находила удачный угол, приемлемый для идиотских настроек терминала.
Пропал калабуховский дом.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:37
artlife
С 1000грн. купюрами тоже через раз получается.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:05
урезали лимит до 0
Хороший банк.Пополнил карту на 1500грн чтобы через пр24 сделать платежку,а денег 0.Лимит понизили с 50000 до 0. С грейса вылечу.
Класс.И все это когда реально трудные времена.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:42
Перед пополнением нужно проверять лимит. Они могут при наличии задолженности урезать лимит до 0 и будет технический овердрафт, но карта будет в грейсе.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:45
Задолженность обслуживается на условиях, действовавших на момент возникновения задолженности.
Т.е. если это грейс - то это грейсом и остаётся (майские траты гасить - до 25 июня, июньские траты гасить - до 25 июля)
Проверено на "приват-практике" на своей кредитке, и "родственных". Сейчас тоже везде лимиты 0. Резали частями
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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