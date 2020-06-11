Я такие "потенциально проблемные" сдавал в привате возле мед.универа. На фоне бумажек, приехавших из Индии или подобных стран - мои зачуханые доллары выглядели как "эмиссия с номерами подряд"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:14
Я такие "потенциально проблемные" сдавал в привате возле мед.универа. На фоне бумажек, приехавших из Индии или подобных стран - мои зачуханые доллары выглядели как "эмиссия с номерами подряд"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:14
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:28
Грустно смотреть, в какое убогое г**** превращается некогда передовой банк с тех пор, как он стал "государственным". Сегодня в магазине Новус ни один из трех работающих терминалов не принял хрустящие розовые двухсотки нового образца.
"Государственный банк" не принимает законное государственное платежное средство. Куда смотрит регулятор?
Передо мной женщина минут 10 мучалась, вставляя в терминал отличные банкноты, которые терминал возвращал из-за малейших неровностей бумаги. Она их вставляла бесконечное количество раз разными сторонами, пока не находила удачный угол, приемлемый для идиотских настроек терминала.
Пропал калабуховский дом.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:37
artlife
С 1000грн. купюрами тоже через раз получается.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:05
урезали лимит до 0
Хороший банк.Пополнил карту на 1500грн чтобы через пр24 сделать платежку,а денег 0.Лимит понизили с 50000 до 0. С грейса вылечу.
Класс.И все это когда реально трудные времена.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:42
Перед пополнением нужно проверять лимит. Они могут при наличии задолженности урезать лимит до 0 и будет технический овердрафт, но карта будет в грейсе.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:45
Задолженность обслуживается на условиях, действовавших на момент возникновения задолженности.
Т.е. если это грейс - то это грейсом и остаётся (майские траты гасить - до 25 июня, июньские траты гасить - до 25 июля)
Проверено на "приват-практике" на своей кредитке, и "родственных". Сейчас тоже везде лимиты 0. Резали частями
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:41
Вкладчик1234
Да,грейс останется.Только не увязочка. Я мог пятью тисячами 10раз прокрутить и остатся в грейсе на следующий месяц.А теперь,что ни пополню карта "хавает".
В итоге банк урезал лимит и я слетаю с грейса и принудительно на проценты за 2 мес(3,5+3,5%=около 3500грн сразу).Или гасить полностю 50000,что не входило в мои планы.
В другое время ладно,но когда без работы из-за карантина-жесть.Спасибо Приватбанку.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:06
Хороший повод покинуть эту богадельню.
1. Спросите у моно насчёт перекредитования.
2. Или
3. Абанк льёт лимиты от души
4. Мега, с их todobank вроде тоже может помочь
5. Список можно продолжать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:12
Re: Приватбанк
Та благо есть Идея с нее придется тянуть
Больше с Приватом не стану связыватся
На следующей неделе предстоит еще Кредо протестировать на лояльность.
Обратился в Ощад за новыми кредитами типа 9-7-5-0% на рефинансирование автокредита в Кредо. Так те сказали надо письменное согласие поляка на это.Думается мало шансов у меня.А те с третьего года по авто(с мая 2020)подняли процент по договору(+1100грн+штраф за неуплату КАСКО 1300грн).В итоге платил 7500 стало 10000. А автокредита целых три.
Очень депресивно.
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