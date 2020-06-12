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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8602860386048605
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:42

  Вкладчик1234 написав:2. Или https://refinance.tascombank.ua/

Навряд ТАСька щось дасть безробітному.
  Вкладчик1234 написав:4. Мега, с их todobank вроде тоже может помочь

Цей теж не помічник. Сказали, що не у Харкові ліміт дають лише тим, хто розміщує депо від 10к, причому розмір ліміту прив'язаний до розміру депо. А тут, як я розумію, грошей і так у людини обмаль.
  QIWIT написав:Я мог пятью тисячами 10раз прокрутить и остатся в грейсе на следующий месяц.

Не поділитесь, що Ви там крутили? Чи побутові схеми на кшталт оплати комуналки за сусіда, а він повернув кешем?
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:31

Через терминал Ощада 2% потом на ТаС и вывод 0%
Я так все кредитки ганяю.Получается 24 годовых на нал
Или по СЕПУ с Ощада на кредитку .Тариф 2 грн
QIWIT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:42

  QIWIT написав:Через терминал Ощада 2% потом на ТаС и вывод 0%
Я так все кредитки ганяю.Получается 24 годовых на нал
Или по СЕПУ с Ощада на кредитку .Тариф 2 грн

2% каждый месяц? 24 годовых, говорите :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:35

Re: Приватбанк

а чего 2%, а не 4 (или 3 для голд-уни вроде)?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:44

Alex2007

проводите через банковский терминал,комиссия 2% за транзакцию
по кредитке- в грейсе
в итоге вместо 4% получается 2%
Это если ФОП есть и терминал
QIWIT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:00

  QIWIT написав:Или по СЕПУ с Ощада на кредитку .Тариф 2 грн

З Ощада можна безкоштовно слати СЕПом по 5к, я хз, як Вам вдається ще 2 грн йому заплатити. А спосіб Ваш не свинський, хоч і універсальний. Таким макаром можна будь-яку кредитку курити. Реально сходіть у який-небудь А-Банк - можете навіть не помітити, що потрапили не до Прихвату.
  QIWIT написав:в итоге вместо 4% получается 2%
Это если ФОП есть и терминал

Залежить від того, що ви за ФОП. Деякі групи платять податки з обороту, а не з прибутку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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