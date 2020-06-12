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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:42
Навряд ТАСька щось дасть безробітному.
Вкладчик1234 написав:
4. Мега, с их todobank вроде тоже может помочь
Цей теж не помічник. Сказали, що не у Харкові ліміт дають лише тим, хто розміщує депо від 10к, причому розмір ліміту прив'язаний до розміру депо. А тут, як я розумію, грошей і так у людини обмаль.
QIWIT написав:
Я мог пятью тисячами 10раз прокрутить и остатся в грейсе на следующий месяц.
Не поділитесь, що Ви там крутили? Чи побутові схеми на кшталт оплати комуналки за сусіда, а він повернув кешем?
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:31
Через терминал Ощада 2% потом на ТаС и вывод 0%
Я так все кредитки ганяю.Получается 24 годовых на нал
Или по СЕПУ с Ощада на кредитку .Тариф 2 грн
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QIWIT
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:42
QIWIT написав:
Через терминал Ощада 2% потом на ТаС и вывод 0%
Я так все кредитки ганяю.Получается 24 годовых на нал
Или по СЕПУ с Ощада на кредитку .Тариф 2 грн
2% каждый месяц? 24 годовых, говорите
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:35
а чего 2%, а не 4 (или 3 для голд-уни вроде)?
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Alex2007
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:44
Alex2007
проводите через банковский терминал,комиссия 2% за транзакцию
по кредитке- в грейсе
в итоге вместо 4% получается 2%
Это если ФОП есть и терминал
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QIWIT
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:00
QIWIT написав:
Или по СЕПУ с Ощада на кредитку .Тариф 2 грн
З Ощада можна безкоштовно слати СЕПом по 5к, я хз, як Вам вдається ще 2 грн йому заплатити. А спосіб Ваш не свинський, хоч і універсальний. Таким макаром можна будь-яку кредитку курити. Реально сходіть у який-небудь А-Банк - можете навіть не помітити, що потрапили не до Прихвату.
QIWIT написав:
в итоге вместо 4% получается 2%
Это если ФОП есть и терминал
Залежить від того, що ви за ФОП. Деякі групи платять податки з обороту, а не з прибутку.
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klug
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:10
klug написав: QIWIT написав:
Или по СЕПУ с Ощада на кредитку .Тариф 2 грн
З Ощада можна безкоштовно слати СЕПом по 5к, я хз, як Вам вдається ще 2 грн йому заплатити. А спосіб Ваш не свинський, хоч і універсальний. Таким макаром можна будь-яку кредитку курити. Реально сходіть у який-небудь А-Банк - можете навіть не помітити, що потрапили не до Прихвату.
QIWIT написав:
в итоге вместо 4% получается 2%
Это если ФОП есть и терминал
Залежить від того, що ви за ФОП. Деякі групи платять податки з обороту, а не з прибутку.
Ещё за терминал платит)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:12
klug
В мене в тарифі за 129грн/місяць тількі 5 чи 7 платежів безкоштовні.Далі +2грн
Оплата тарифу і терміналу все одно на бізнесі,тому у витрати не рахую
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QIWIT
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:24
QIWIT написав:klug
В мене в тарифі за 129грн/місяць тількі 5 чи 7 платежів безкоштовні.Далі +2грн
Оплата тарифу і терміналу все одно на бізнесі,тому у витрати не рахую
а левые чеки/накладные на товар куда деваете?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:29
clientage
В мене все просто-2 группа.Чеки не потрібно. Більше 1млн не прокручую,якщо більше-то до колег йду з карткою.
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QIWIT
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