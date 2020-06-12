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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8603860486058606
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:38

Какое то спонсорское свинорыльство)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:47

  artlife написав:Грустно смотреть, в какое убогое г**** превращается некогда передовой банк с тех пор, как он стал "государственным". Сегодня в магазине Новус ни один из трех работающих терминалов не принял хрустящие розовые двухсотки нового образца.

"Государственный банк" не принимает законное государственное платежное средство. Куда смотрит регулятор?

Передо мной женщина минут 10 мучалась, вставляя в терминал отличные банкноты, которые терминал возвращал из-за малейших неровностей бумаги. Она их вставляла бесконечное количество раз разными сторонами, пока не находила удачный угол, приемлемый для идиотских настроек терминала.

Пропал калабуховский дом.


Объективности ради стоит отметить, что с новыми грн купюрами проблемы не только у Привата. Cash-in Альфы пока не принимает новых 200, 50, 1000:
https://forum.finance.ua/topic458.html?p=4974737&hilit=200%D0%B3%D1%80%D0%BD#p4974737
wildlynx
 
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