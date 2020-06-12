Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Приватбанк Приватбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8603860486058606 Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:38 Какое то спонсорское свинорыльство) guntherhouse777 Повідомлень: 4414 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:47 artlife написав: Грустно смотреть, в какое убогое г**** превращается некогда передовой банк с тех пор, как он стал "государственным". Сегодня в магазине Новус ни один из трех работающих терминалов не принял хрустящие розовые двухсотки нового образца.



"Государственный банк" не принимает законное государственное платежное средство. Куда смотрит регулятор?



Передо мной женщина минут 10 мучалась, вставляя в терминал отличные банкноты, которые терминал возвращал из-за малейших неровностей бумаги. Она их вставляла бесконечное количество раз разными сторонами, пока не находила удачный угол, приемлемый для идиотских настроек терминала.



Пропал калабуховский дом. Грустно смотреть, в какое убогое г**** превращается некогда передовой банк с тех пор, как он стал "государственным". Сегодня в магазине Новус ни один из трех работающих терминалов не принял хрустящие розовые двухсотки нового образца."Государственный банк" не принимает законное государственное платежное средство. Куда смотрит регулятор?Передо мной женщина минут 10 мучалась, вставляя в терминал отличные банкноты, которые терминал возвращал из-за малейших неровностей бумаги. Она их вставляла бесконечное количество раз разными сторонами, пока не находила удачный угол, приемлемый для идиотских настроек терминала.Пропал калабуховский дом.



Объективности ради стоит отметить, что с новыми грн купюрами проблемы не только у Привата. Cash-in Альфы пока не принимает новых 200, 50, 1000:

https://forum.finance.ua/topic458.html?p=4974737&hilit=200%D0%B3%D1%80%D0%BD#p4974737 Объективности ради стоит отметить, что с новыми грн купюрами проблемы не только у Привата. Cash-in Альфы пока не принимает новых 200, 50, 1000: wildlynx Повідомлень: 70 З нами з: 14.04.16 Подякував: 75 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:31 Re: Приватбанк wildlynx написав: Объективности ради стоит отметить, что с новыми грн купюрами проблемы не только у Привата. Cash-in Альфы пока не принимает новых 200, 50, 1000:

Альфа-Банк Объективности ради стоит отметить, что с новыми грн купюрами проблемы не только у Привата. Cash-in Альфы пока не принимает новых 200, 50, 1000:



а кеш-ін УкрЕксіма взагалі не приймає ЖОДНИХ НОВИХ КУПЮР!

(кашель Лаврова) а кеш-ін УкрЕксіма взагалі не приймає ЖОДНИХ НОВИХ КУПЮР!(кашель Лаврова)

Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту +50грн !Бонус-код 9NLI64D greenozon

Повідомлень: 8674 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 563 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 05:45 greenozon написав: wildlynx написав: Объективности ради стоит отметить, что с новыми грн купюрами проблемы не только у Привата. Cash-in Альфы пока не принимает новых 200, 50, 1000:

Альфа-Банк Объективности ради стоит отметить, что с новыми грн купюрами проблемы не только у Привата. Cash-in Альфы пока не принимает новых 200, 50, 1000:



а кеш-ін УкрЕксіма взагалі не приймає ЖОДНИХ НОВИХ КУПЮР!

(кашель Лаврова) а кеш-ін УкрЕксіма взагалі не приймає ЖОДНИХ НОВИХ КУПЮР!(кашель Лаврова)



Что Вы называете НОВЫМИ банкнотами? Банкноты последнего дизайна? Так вы не правы - кэш-ин Симы принимает банкноты номиналом 100 и 500 грн. самого последнего дизайна.

А вообще как человек, который слишком долго имел самое непосредственное отношение к денежному обращению могу с уверенностью сказать - нигде в нормативке НБУ или других актах регулирующих денежное обращение не предусмотрено что банковские терминалы ОБЯЗАНЫ принимать абсолютно все образцы всех номиналов банкнот, находящихся в обращении. Да это и невозможно технически. Чтобы Вы понимали разновидностей банкнот каждого из номиналов от 1 до 100 грн. существует уже более 10, двухсоток если не ошибаюсь 8, пятисоток что-то около 5). Никто ведь не возмущается, что терминалы не принимают украинские банкноты канадского выпуска (1992 год), а также первых выпусков киевского БМД (1994-2001 годов). Ба, терминалы могут не принимать даже целые отдельные номиналы. Как, например, у большинства терминалов обстоят дела с приемом единичек, двоек или пятерок? И никто ведь не возмущаеЦЦа. Есть требование об обязательности приема всех образцов всех номиналов банкнот и монет Украины, являющихся платежным средством в Украине и не вызывающих сомнений в их настоящести и платежности, но... через КАССУ банков. Если есть сомнения в настоящести и платежности - их изымают на исследование, после получения заключения Вам или обменяют такую банкноту, или не выдадут ничего. Но это только через кассу. Любые технические средства приема банкнот имеют настройку на 1-2 образца и 2-3 вида образца ограниченного числа (но не всех) номиналов банкнот из существующего номинального ряда. Но для того, чтобы конкретный терминал стал принимать ту или иную банкноту банк, или юр.лицо имеющее терминалы, должны сначала получить у НБУ некоторые специфические технические параметры определенного образца, адаптировать ПО своих терминалов на распознавание датчиками определенных параметров и после чего загрузить это ПО в терминалы. Но никто из банков или юр.лиц не обязан это делать по всем образцам всех номиналов банкнот. Я Вам даже больше скажу - в самом НБУ основную сумму денег, полученных от банков тоже пересчитывают на очень дорогих машинах немецкого производства с названием BPS от фирмы "Гизике и Девриент" размером с комнату. Так вот до тех пор пока фирма не настроит для своих машин параметры новой банкноты - новый образец просто не считают. И был случай (правда давно о Тигипко), когда то ли на фабрике банкнотной бумаги в Малине, то ли на самом БМД закупили один из компонентов защиты, который по техническим параметрам отличался совсем на чуть чуть от эталонного образца, так эти машины попросту выбрасывали такие банкноты в карман возврата как фальшивые. И представителям немецкой фирмы пришлось в срочном порядке отключать проверку одного из датчиков при обработке банкнот такого номинала. А по слухам ответственный за ту закупку купил в том году "хатку" в престижном поселке неподалеку от Киева.

Что же касается банков и пр. юр.лиц, то тут уже просто включаются и работают законы рынка - кто раньше перенастроит свои терминалы - получит больший доход от оборота. Нам же, потребителям, остается только ждать и голосовать ногами. Ну или идти в сад. В смысле в кассу Что Вы называете НОВЫМИ банкнотами? Банкноты последнего дизайна? Так вы не правы - кэш-ин Симы принимает банкноты номиналом 100 и 500 грн. самого последнего дизайна.А вообще как человек, который слишком долго имел самое непосредственное отношение к денежному обращению могу с уверенностью сказать - нигде в нормативке НБУ или других актах регулирующих денежное обращение не предусмотрено что банковские терминалы ОБЯЗАНЫ принимать абсолютно все образцы всех номиналов банкнот, находящихся в обращении. Да это и невозможно технически. Чтобы Вы понимали разновидностей банкнот каждого из номиналов от 1 до 100 грн. существует уже более 10, двухсоток если не ошибаюсь 8, пятисоток что-то около 5). Никто ведь не возмущается, что терминалы не принимают украинские банкноты канадского выпуска (1992 год), а также первых выпусков киевского БМД (1994-2001 годов). Ба, терминалы могут не принимать даже целые отдельные номиналы. Как, например, у большинства терминалов обстоят дела с приемом единичек, двоек или пятерок? И никто ведь не возмущаеЦЦа. Есть требование об обязательности приема всех образцов всех номиналов банкнот и монет Украины, являющихся платежным средством в Украине и не вызывающих сомнений в их настоящести и платежности, но... через КАССУ банков. Если есть сомнения в настоящести и платежности - их изымают на исследование, после получения заключения Вам или обменяют такую банкноту, или не выдадут ничего. Но это только через кассу. Любые технические средства приема банкнот имеют настройку на 1-2 образца и 2-3 вида образца ограниченного числа (но не всех) номиналов банкнот из существующего номинального ряда. Но для того, чтобы конкретный терминал стал принимать ту или иную банкноту банк, или юр.лицо имеющее терминалы, должны сначала получить у НБУ некоторые специфические технические параметры определенного образца, адаптировать ПО своих терминалов на распознавание датчиками определенных параметров и после чего загрузить это ПО в терминалы. Но никто из банков или юр.лиц не обязан это делать по всем образцам всех номиналов банкнот. Я Вам даже больше скажу - в самом НБУ основную сумму денег, полученных от банков тоже пересчитывают на очень дорогих машинах немецкого производства с названием BPS от фирмы "Гизике и Девриент" размером с комнату. Так вот до тех пор пока фирма не настроит для своих машин параметры новой банкноты - новый образец просто не считают. И был случай (правда давно о Тигипко), когда то ли на фабрике банкнотной бумаги в Малине, то ли на самом БМД закупили один из компонентов защиты, который по техническим параметрам отличался совсем на чуть чуть от эталонного образца, так эти машины попросту выбрасывали такие банкноты в карман возврата как фальшивые. И представителям немецкой фирмы пришлось в срочном порядке отключать проверку одного из датчиков при обработке банкнот такого номинала. А по слухам ответственный за ту закупку купил в том году "хатку" в престижном поселке неподалеку от Киева.Что же касается банков и пр. юр.лиц, то тут уже просто включаются и работают законы рынка - кто раньше перенастроит свои терминалы - получит больший доход от оборота. Нам же, потребителям, остается только ждать и голосовать ногами. Ну или идти в сад. В смысле в кассу 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4580 З нами з: 20.03.15 Подякував: 80 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 06:59 Re: Приватбанк



На всех терминалах Привата рисовалось, что принимают купюры от 10 до 500 грн. Терминал iBox ничего не сообщал, купюры он не принимал.

В общем, на последнем терминале Привата решил попробовать скормить купюру 1к грн — он её успешно принял и зачислил на счёт.



Из этого получается, что Приват датчики уже настроил, но пока не офиширует об этом и тестирует или просто забыли надпись поменять какие купюры они принимают. На этой неделе два раза держал купюры номиналом 1к грн. Первый раз сразу отправил их в кассу, а во второй решил скормить терминалу. На районе обошёл 3 терминала Привата и 1 iBox.На всех терминалах Привата рисовалось, что принимают купюры от 10 до 500 грн. Терминал iBox ничего не сообщал, купюры он не принимал.В общем, на последнем терминале Привата решил попробовать скормить купюру 1к грн — он её успешно принял и зачислил на счёт.Из этого получается, что Приват датчики уже настроил, но пока не офиширует об этом и тестирует или просто забыли надпись поменять какие купюры они принимают.

50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM

50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки! MASolomko

Повідомлень: 2042 З нами з: 08.03.18 Подякував: 137 раз. Подякували: 272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 07:42 Re: Приватбанк У меня в соседнем супермаркете в терминале Привата и купюру 10 грн не принимает, только начиная с двадцаток. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17248 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4243 раз. Подякували: 6830 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 8603860486058606 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор