Додано: Суб 13 чер, 2020 05:45

greenozon написав: wildlynx написав: Объективности ради стоит отметить, что с новыми грн купюрами проблемы не только у Привата. Cash-in Альфы пока не принимает новых 200, 50, 1000:

Альфа-Банк Объективности ради стоит отметить, что с новыми грн купюрами проблемы не только у Привата. Cash-in Альфы пока не принимает новых 200, 50, 1000:



а кеш-ін УкрЕксіма взагалі не приймає ЖОДНИХ НОВИХ КУПЮР!

(кашель Лаврова) а кеш-ін УкрЕксіма взагалі не приймає ЖОДНИХ НОВИХ КУПЮР!(кашель Лаврова)

Что Вы называете НОВЫМИ банкнотами? Банкноты последнего дизайна? Так вы не правы - кэш-ин Симы принимает банкноты номиналом 100 и 500 грн. самого последнего дизайна.А вообще как человек, который слишком долго имел самое непосредственное отношение к денежному обращению могу с уверенностью сказать - нигде в нормативке НБУ или других актах регулирующих денежное обращение не предусмотрено что банковские терминалы ОБЯЗАНЫ принимать абсолютно все образцы всех номиналов банкнот, находящихся в обращении. Да это и невозможно технически. Чтобы Вы понимали разновидностей банкнот каждого из номиналов от 1 до 100 грн. существует уже более 10, двухсоток если не ошибаюсь 8, пятисоток что-то около 5). Никто ведь не возмущается, что терминалы не принимают украинские банкноты канадского выпуска (1992 год), а также первых выпусков киевского БМД (1994-2001 годов). Ба, терминалы могут не принимать даже целые отдельные номиналы. Как, например, у большинства терминалов обстоят дела с приемом единичек, двоек или пятерок? И никто ведь не возмущаеЦЦа. Есть требование об обязательности приема всех образцов всех номиналов банкнот и монет Украины, являющихся платежным средством в Украине и не вызывающих сомнений в их настоящести и платежности, но... через КАССУ банков. Если есть сомнения в настоящести и платежности - их изымают на исследование, после получения заключения Вам или обменяют такую банкноту, или не выдадут ничего. Но это только через кассу. Любые технические средства приема банкнот имеют настройку на 1-2 образца и 2-3 вида образца ограниченного числа (но не всех) номиналов банкнот из существующего номинального ряда. Но для того, чтобы конкретный терминал стал принимать ту или иную банкноту банк, или юр.лицо имеющее терминалы, должны сначала получить у НБУ некоторые специфические технические параметры определенного образца, адаптировать ПО своих терминалов на распознавание датчиками определенных параметров и после чего загрузить это ПО в терминалы. Но никто из банков или юр.лиц не обязан это делать по всем образцам всех номиналов банкнот. Я Вам даже больше скажу - в самом НБУ основную сумму денег, полученных от банков тоже пересчитывают на очень дорогих машинах немецкого производства с названием BPS от фирмы "Гизике и Девриент" размером с комнату. Так вот до тех пор пока фирма не настроит для своих машин параметры новой банкноты - новый образец просто не считают. И был случай (правда давно о Тигипко), когда то ли на фабрике банкнотной бумаги в Малине, то ли на самом БМД закупили один из компонентов защиты, который по техническим параметрам отличался совсем на чуть чуть от эталонного образца, так эти машины попросту выбрасывали такие банкноты в карман возврата как фальшивые. И представителям немецкой фирмы пришлось в срочном порядке отключать проверку одного из датчиков при обработке банкнот такого номинала. А по слухам ответственный за ту закупку купил в том году "хатку" в престижном поселке неподалеку от Киева.Что же касается банков и пр. юр.лиц, то тут уже просто включаются и работают законы рынка - кто раньше перенастроит свои терминалы - получит больший доход от оборота. Нам же, потребителям, остается только ждать и голосовать ногами. Ну или идти в сад. В смысле в кассу