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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8604860586068607
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:39

Re: Приватбанк

Вопрос Представителю Банка. В последнем приложении приват 24 пропала фотокасса. Этот проект закрыли навсегда? или он,возможно заработает попозже?
awm1111
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:28

  awm1111 написав:Вопрос Представителю Банка. В последнем приложении приват 24 пропала фотокасса. Этот проект закрыли навсегда? или он,возможно заработает попозже?

Здесь нет представителя банка уже давно.
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