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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 08:39
Вопрос Представителю Банка. В последнем приложении приват 24 пропала фотокасса. Этот проект закрыли навсегда? или он,возможно заработает попозже?
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awm1111
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Додано: Пон 15 чер, 2020 09:28
awm1111 написав:
Вопрос Представителю Банка. В последнем приложении приват 24 пропала фотокасса. Этот проект закрыли навсегда? или он,возможно заработает попозже?
Здесь нет представителя банка уже давно.
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