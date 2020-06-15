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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 08:39
Re: Приватбанк
Вопрос Представителю Банка. В последнем приложении приват 24 пропала фотокасса. Этот проект закрыли навсегда? или он,возможно заработает попозже?
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:28
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:25
Верховный суд закрыл дело Суркисов против ПриватБанка. Bail-In - законный
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