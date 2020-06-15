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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8605860686078608>
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:39

Re: Приватбанк

Вопрос Представителю Банка. В последнем приложении приват 24 пропала фотокасса. Этот проект закрыли навсегда? или он,возможно заработает попозже?
awm1111
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:28

  awm1111 написав:Вопрос Представителю Банка. В последнем приложении приват 24 пропала фотокасса. Этот проект закрыли навсегда? или он,возможно заработает попозже?

Здесь нет представителя банка уже давно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:25

Верховный суд закрыл дело Суркисов против ПриватБанка. Bail-In - законный

https://finance.liga.net/bank/novosti/v ... --zakonnyy
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 03:25

Re: Приватбанк

3.14здарики
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/164573/
номерок 380567161131 очень интересный в сети светится как мошеннический еще с 2013/2014 года
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:59

Re: Приватбанк

https://minfin.com.ua/ua/2020/06/12/47030593/
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:27

для домохозяек хрень
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Хай краще оте #зеленелайно розповість як жарити стейки, щоби вони потім на тарілці у клієнта у повітря перетворювалися, а клієнту казали, що він вже все з'їв!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:05

  vpchelko написав:https://minfin.com.ua/ua/2020/06/12/47030593/

Этот баян тут в марте уже обсуждали:
viewtopic.php?p=4884371#p4884371
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:15

інтересно чи є в ПБ (чи інших банках) система перевірки машенніків і разводняків?

ось як це зробили в сусідньому сбері

https://www.sberbank.ru/promo/antifraud/check.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:30

  greenozon написав:інтересно чи є в ПБ (чи інших банках) система перевірки машенніків і разводняків?

ось як це зробили в сусідньому сбері

https://www.sberbank.ru/promo/antifraud/check.html

Так и сам развод оттуда пришёл :)
За пару лет там клиентуру отработали. Теперь выкатили "антифрод"
Теперь у нас 2-3 года будут отрабатывать клиентуру, и потом у нас выкатят "новинку" по защите

Машина времени какая-то :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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