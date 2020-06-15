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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 08:39
Re: Приватбанк
Вопрос Представителю Банка. В последнем приложении приват 24 пропала фотокасса. Этот проект закрыли навсегда? или он,возможно заработает попозже?
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:28
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:25
Верховный суд закрыл дело Суркисов против ПриватБанка. Bail-In - законный
+50грн !
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Додано: Вів 16 чер, 2020 03:25
Re: Приватбанк
3.14здарики
номерок 380567161131 очень интересный в сети светится как мошеннический еще с 2013/2014 года
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:59
Re: Приватбанк
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:38
Хай краще оте #зеленелайно розповість як жарити стейки, щоби вони потім на тарілці у клієнта у повітря перетворювалися, а клієнту казали, що він вже все з'їв!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 16 чер, 2020 12:05
Этот баян тут в марте уже обсуждали:
viewtopic.php?p=4884371#p4884371
Додано: Вів 16 чер, 2020 12:15
інтересно чи є в ПБ (чи інших банках) система перевірки машенніків і разводняків?
ось як це зробили в сусідньому сбері
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 16 чер, 2020 12:30
Так и сам развод оттуда пришёл
За пару лет там клиентуру отработали. Теперь выкатили "антифрод"
Теперь у нас 2-3 года будут отрабатывать клиентуру, и потом у нас выкатят "новинку" по защите
Машина времени какая-то
Украина - богатая страна!
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