А _как_ они сделали? -- тупая проверка номера телефона звонящего? -- так его менять можно. -- при этом "жертва" должна помнить, как минимум, о необходимости эту проверку провести -- а в таком случае она и про остальные правила безопасности вспомнит скорее всего...
Як НБУ виграв у Суркісів у Верховному Суді і чому ця перемога не є остаточною Cуд ухвалив неоднозначне рішення у справі Суркісів, хоча і на користь держави. Ризик втрати держбанком 30 млрд грн залишився, проте змінилися правила оскарження технічної процедури націоналізації https://nv.ua/ukr/biz/finance/sud-u-spr ... 94472.html