А _как_ они сделали? -- тупая проверка номера телефона звонящего? -- так его менять можно. -- при этом "жертва" должна помнить, как минимум, о необходимости эту проверку провести -- а в таком случае она и про остальные правила безопасности вспомнит скорее всего...
Як НБУ виграв у Суркісів у Верховному Суді і чому ця перемога не є остаточною Cуд ухвалив неоднозначне рішення у справі Суркісів, хоча і на користь держави. Ризик втрати держбанком 30 млрд грн залишився, проте змінилися правила оскарження технічної процедури націоналізації https://nv.ua/ukr/biz/finance/sud-u-spr ... 94472.html
В мае несколько настойчивых звонков с 056. На третий раз успел взять трубку. Спрашивали: Я ли платил, с какой карты, номер карты, куда платил, полную информацию. Платеж 3000 грн Послал с точным указанием адреса. Карты и аккаунт - заблокировали. Явитесь с документами в отд. Явился- все разблокировали. По новой регистрация в П24. Теперь просто не беру трубу.