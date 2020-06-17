Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2020 12:35
А _как_ они сделали? -- тупая проверка номера телефона звонящего? -- так его менять можно. -- при этом "жертва" должна помнить, как минимум, о необходимости эту проверку провести -- а в таком случае она и про остальные правила безопасности вспомнит скорее всего...
_hunter
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Додано: Вів 16 чер, 2020 13:37
v57 написав:
для домохозяек хрень
ни знаю насчет домохозяек, но я бы с некой вероятностью бы повелся на подобный развод, не зная статьи...
vpchelko
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Додано: Сер 17 чер, 2020 07:08
Ну це до наступних раундів:
Як НБУ виграв у Суркісів у Верховному Суді і чому ця перемога не є остаточною Cуд ухвалив неоднозначне рішення у справі Суркісів, хоча і на користь держави. Ризик втрати держбанком 30 млрд грн залишився, проте змінилися правила оскарження технічної процедури націоналізації
https://nv.ua/ukr/biz/finance/sud-u-spr ... 94472.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Сер 17 чер, 2020 07:25
_hunter написав:
про остальные правила безопасности вспомнит скорее всего...
Народу поможет только напечатанныйна каждой карте огромным шрифтом текст:"
НИКОГДА И НИКОМУ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ СООБЩАТЬ ЛЮБЫЕ ЦИФРЫ С ЭТОЙ КАРТЫ
"
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:32
protefiks1959 написав: НИКОГДА И НИКОМУ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ СООБЩАТЬ ЛЮБЫЕ ЦИФРЫ С ЭТОЙ КАРТЫ
[/color][/i][/b]"
В реальной жизни при общении с Тех Поддержкой это не работает, то последние 4 цифры то еще кодовое слово и т.п. - что еще после этой каши в голове, кому что говорить можно и не можно?
Востаннє редагувалось
vpchelko
в Сер 17 чер, 2020 09:33, всього редагувалось 2 разів.
vpchelko
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:23
vpchelko написав: protefiks1959 написав: НИКОГДА И НИКОМУ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ СООБЩАТЬ ЛЮБЫЕ ЦИФРЫ С ЭТОЙ КАРТЫ
[/color][/i][/b]"
В реальной жизни при общении с Тех Поддержкой это не работает, то последние 4 цифры то еще кодовое слово и т.п. - что еще после этой каши в голове, кому что говорить можно и не можно?
Все просто:
PIN: вообще никому нельзя;
CVV2: говорить -- никому, вводить -- только на проверенных сайтах
Номер: только в том виде, в каком он в приложении светится -- первые/последние 4 цифры.
_hunter
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Додано: Сер 17 чер, 2020 12:00
В мае несколько настойчивых звонков с 056. На третий раз успел взять трубку. Спрашивали: Я ли платил, с какой карты, номер карты, куда платил, полную информацию. Платеж 3000 грн
Послал с точным указанием адреса. Карты и аккаунт - заблокировали. Явитесь с документами в отд. Явился- все разблокировали. По новой регистрация в П24. Теперь просто не беру трубу.
lel
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Додано: Сер 17 чер, 2020 22:52
protefiks1959 написав: _hunter написав:
про остальные правила безопасности вспомнит скорее всего...
Народу поможет только напечатанныйна каждой карте огромным шрифтом текст:"
НИКОГДА И НИКОМУ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ СООБЩАТЬ ЛЮБЫЕ ЦИФРЫ С ЭТОЙ КАРТЫ
"
самі класні в плані безпеки карти БЕЗ цифр взагалі!
є такі в Альфи і м котіків вроді
http://prntscr.com/t1njbj
навіть якщо захочеш - небуде що казати машеннікам
greenozon
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Додано: Чет 18 чер, 2020 01:45
в привате есть. чат-бот может проверить, принадлежит ли номер банку
Kalgan
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Додано: Чет 18 чер, 2020 07:17
greenozon написав:
самі класні в плані безпеки карти БЕЗ цифр взагалі!
У Привата тоже такие появились. Но такое доступно только в платных картах (ну и для мгновенной бесплатной тоже есть) при заказе через сайт
https://carddesign.privatbank.ua/
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MASolomko
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