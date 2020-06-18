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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8606860786088609
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:26

Re: Приватбанк

С 01.07. депозитные ставки в гривне вниз
https://prnt.sc/t2jgvt
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:48

ramzes4
#зеленелайно ? - "Ніколи знову!"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:25

Кстати тут периодически возникают вопросы сколько банкоматы позволяют снять с чужих карт - так вот в связиис необходимостью выйти в нал на несколько десятков тысяч гривен сегодня довелось протестировать банкоматы #зеленелайно и ощАДа. Второго тестировать не планировалось, но пришлось, поскольку #зеленелайно после 15к выбросл обьявление, что приходите через 3 часа. Попытка извенить банкомат ни к чему не привела #зеленелайно блочит по карте. В отличие от ощАДа. У них все так же без изменений - с визы дают снять 3*2000 после чего усе. Но так как в отделении был не один банкомат то на 6000 грн. раскошелился каждый из них.
В общем итоговый вывод такой: "а не фиг с одной карты пытаться снимать крупную сумму"! Надо распределять по нескольким, тогда все снять можно и в одном месте.
Надеюсь кому-то пригодиЦЦа ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4619
З нами з: 20.03.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
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  #<1 ... 8606860786088609
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