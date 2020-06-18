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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:26
Re: Приватбанк
С 01.07. депозитные ставки в гривне вниз
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:48
ramzes4
#зеленелайно ? - "Ніколи знову!"
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:25
Кстати тут периодически возникают вопросы сколько банкоматы позволяют снять с чужих карт - так вот в связи с необходимостью выйти в нал на несколько десятков тысяч гривен сегодня довелось протестировать банкоматы #зеленелайно и ощАДа. Второго тестировать не планировалось, но пришлось, поскольку #зеленелайно после 15к выбросил обьявление, что приходите через 3 часа. Попытка изменить банкомат ни к чему не привела #зеленелайно блочит по карте. В отличие от ощАДа. У них все так же без изменений - с визы дают снять 3*2000 после чего усе. Но так как в отделении был не один банкомат то на 6000 грн. раскошелился каждый из них.
В общем итоговый вывод такой: "а не фиг с одной карты пытаться снимать крупную сумму"! Надо распределять по нескольким, тогда все снять можно и в одном месте.
Надеюсь кому-то пригодиЦЦа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:37
Flamingo и сколько по времени занял такой мощный подход?
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:40
не встречался с ограничениями в ощаде - переодически снимал 5раз по 2К
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:55
Возможно в зависимости от региона настройки в ощАДе могут разниЦЦа. За последний год ни разу по Визе в моем городе в один день больше чем 3*2000 в одном банкомате снимать не давало. Сегодня в т.ч. протестил, на четвертой попытке отлуп.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:58
учитывая, что все банкоматы "участвовашие в тестировании" находятся в радиусе 300 м и очередей к ним не было - на съём денег ушло порядка 25 минут
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:11
Re: Приватбанк
Та да...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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