Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:25

#зеленелайно

#зеленелайно

#зеленелайно

Кстати тут периодически возникают вопросы сколько банкоматы позволяют снять с чужих карт - так вот в связи с необходимостью выйти в нал на несколько десятков тысяч гривен сегодня довелось протестировать банкоматыи ощАДа. Второго тестировать не планировалось, но пришлось, посколькупосле 15к выбросил обьявление, что приходите через 3 часа. Попытка изменить банкомат ни к чему не привелаблочит по карте. В отличие от ощАДа. У них все так же без изменений - с визы дают снять 3*2000 после чего усе. Но так как в отделении был не один банкомат то на 6000 грн. раскошелился каждый из них.В общем итоговый вывод такой: "а не фиг с одной карты пытаться снимать крупную сумму"! Надо распределять по нескольким, тогда все снять можно и в одном месте.Надеюсь кому-то пригодиЦЦа