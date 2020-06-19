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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8606860786088609
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:26

Re: Приватбанк

С 01.07. депозитные ставки в гривне вниз
https://prnt.sc/t2jgvt
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:48

ramzes4
#зеленелайно ? - "Ніколи знову!"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:25

Кстати тут периодически возникают вопросы сколько банкоматы позволяют снять с чужих карт - так вот в связи с необходимостью выйти в нал на несколько десятков тысяч гривен сегодня довелось протестировать банкоматы #зеленелайно и ощАДа. Второго тестировать не планировалось, но пришлось, поскольку #зеленелайно после 15к выбросил обьявление, что приходите через 3 часа. Попытка изменить банкомат ни к чему не привела #зеленелайно блочит по карте. В отличие от ощАДа. У них все так же без изменений - с визы дают снять 3*2000 после чего усе. Но так как в отделении был не один банкомат то на 6000 грн. раскошелился каждый из них.
В общем итоговый вывод такой: "а не фиг с одной карты пытаться снимать крупную сумму"! Надо распределять по нескольким, тогда все снять можно и в одном месте.
Надеюсь кому-то пригодиЦЦа ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:37

Flamingo и сколько по времени занял такой мощный подход? :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:40

  Flamingo написав:В отличие от ощАДа.

не встречался с ограничениями в ощаде - переодически снимал 5раз по 2К
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:55

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:В отличие от ощАДа.

не встречался с ограничениями в ощаде - переодически снимал 5раз по 2К

Возможно в зависимости от региона настройки в ощАДе могут разниЦЦа. За последний год ни разу по Визе в моем городе в один день больше чем 3*2000 в одном банкомате снимать не давало. Сегодня в т.ч. протестил, на четвертой попытке отлуп.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:58

  omb написав:Flamingo и сколько по времени занял такой мощный подход? :)

учитывая, что все банкоматы "участвовашие в тестировании" находятся в радиусе 300 м и очередей к ним не было - на съём денег ушло порядка 25 минут
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:11

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:В общем итоговый вывод такой: "а не фиг с одной карты пытаться снимать крупную сумму"! Надо распределять по нескольким, тогда все снять можно и в одном месте.
Надеюсь кому-то пригодиЦЦа
Та да...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:27

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Возможно в зависимости от региона настройки в ощАДе могут разниЦЦа. За последний год ни разу по Визе в моем городе в один день больше чем 3*2000 в одном банкомате снимать не давало. Сегодня в т.ч. протестил, на четвертой попытке отлуп.


Ну це круто. Я рік назад, описував, в центрі Києва мав потребу в готівці з картки привату, то з приватівськими банкоматами не складалось, то не працювали, то шалена черга. А з ощадівського 3 по 200 і відлуп.

  ramzes4 написав:С 01.07. депозитные ставки в гривне вниз


А ставки по кредиткам як підняли до 3,6%/міс, коли по депозитам було поза 2% чистими в міс, так і тримають. До якого рівня треба опустити депоставки, щоб хоча вернутись на 2,3% як у 2013 р.?
Хіба тішитись, що деруть не так як з інфініті 122,09% https://static.privatbank.ua/files/passport19_07_1.pdf
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:53

кредит 5-7-9 идет с комисом 0.5% каждый месяц от суммы? значит реальный % будет 15-16.8%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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