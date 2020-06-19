ramzes4 написав:С 01.07. депозитные ставки в гривне вниз
https://prnt.sc/t2jgvt
Немножко и банки станут просто дорогим развлечением, как сафари.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:26
Немножко и банки станут просто дорогим развлечением, как сафари.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:42
Фух, успею хоть под 10% столбик безналоговый сделать.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:59
Re: Приватбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 20 чер, 2020 00:54
Незабаром будемо гусарити під жирні 2% у гривні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|