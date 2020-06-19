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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8607860886098610
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:26

  ramzes4 написав:С 01.07. депозитные ставки в гривне вниз
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Немножко и банки станут просто дорогим развлечением, как сафари.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:42

Фух, успею хоть под 10% столбик безналоговый сделать.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:59

Re: Приватбанк

  Striker написав:Фух, успею хоть под 10% столбик безналоговый сделать.


дожились (
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:54

  greenozon написав:
  Striker написав:Фух, успею хоть под 10% столбик безналоговый сделать.


дожились (

Незабаром будемо гусарити під жирні 2% у гривні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 01:09

  klug написав:
  greenozon написав:
  Striker написав:Фух, успею хоть под 10% столбик безналоговый сделать.


дожились (

Незабаром будемо гусарити під жирні 2% у гривні.


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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 01:17

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greenozon
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