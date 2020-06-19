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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:26
Немножко и банки станут просто дорогим развлечением, как сафари.
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ruvex
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:42
Фух, успею хоть под 10% столбик безналоговый сделать.
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Striker
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:59
Striker написав:
Фух, успею хоть под 10% столбик безналоговый сделать.
дожились (
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greenozon
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Додано: Суб 20 чер, 2020 00:54
greenozon написав: Striker написав:
Фух, успею хоть под 10% столбик безналоговый сделать.
дожились (
Незабаром будемо гусарити під жирні 2% у гривні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 20 чер, 2020 01:09
klug написав: greenozon написав: Striker написав:
Фух, успею хоть под 10% столбик безналоговый сделать.
дожились (
Незабаром будемо гусарити під жирні 2% у гривні.
впо примат-вкладу сколько будет?
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Додано: Суб 20 чер, 2020 01:17
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greenozon
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Додано: Суб 20 чер, 2020 10:15
Ой+ написав:
Ну це круто. Я рік назад, описував, в центрі Києва мав потребу в готівці з картки привату, то з приватівськими банкоматами не складалось, то не працювали, то шалена черга. А з ощадівського 3 по 200 і відлуп.
Ви зняли 3*200 тому, що зайшли з головного меню одразу у "Зняти готівку", а Flamingo
, як продвинутий юзер зняв 3*2000 бо зайшов з головного меню у "Інші операції"-Зняти готівку-Інша сума"
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KVV
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:40
Striker написав:
Фух, успею хоть под 10% столбик безналоговый сделать.
а кто рискнул пятилетки примату занести стригут 10% в валюте.
мда...
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mephala
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Додано: Суб 20 чер, 2020 15:05
Что-то тема освещалась довольно слабо. Как по факту, ещё можно терминалы долларами кормить, или уже всё?
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M-Audio
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