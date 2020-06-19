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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8608860986108611
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:11

  M-Audio написав:Что-то тема освещалась довольно слабо. Как по факту, ещё можно терминалы долларами кормить, или уже всё?

Можно
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:55

Re: Приватбанк

  KVV написав:Ви зняли 3*200 тому, що зайшли з головного меню одразу у "Зняти готівку", а Flamingo, як продвинутий юзер зняв 3*2000 бо зайшов з головного меню у "Інші операції"-Зняти готівку-Інша сума"


Я вже не пригадаю все меню, пам'ятаю, щоб добратись до грошей приходилось натискати уйму всяких пунктиків, але зрозумів, що з приватівською карткою в інших банкоматах тугувато витягти готівку. До речі по а-банківській приват більше 1000 зараз не видає і через "інші операції" приходиться вимордовувати банкомат тицяючи також додаткові пункти.

  mephala написав:
  Striker написав:Фух, успею хоть под 10% столбик безналоговый сделать.

а кто рискнул пятилетки примату занести стригут 10% в валюте.
мда...


В світлі реального розвитку подій вигідніше було на ті ж 5 років під 20% у грн тоді ж входити. Але це якраз в процесі націоналізації і з вимогами до сум вкладу не всі могли і хотіли.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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  #<1 ... 8608860986108611
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