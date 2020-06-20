Можно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:11
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:55
Re: Приватбанк
Я вже не пригадаю все меню, пам'ятаю, щоб добратись до грошей приходилось натискати уйму всяких пунктиків, але зрозумів, що з приватівською карткою в інших банкоматах тугувато витягти готівку. До речі по а-банківській приват більше 1000 зараз не видає і через "інші операції" приходиться вимордовувати банкомат тицяючи також додаткові пункти.
В світлі реального розвитку подій вигідніше було на ті ж 5 років під 20% у грн тоді ж входити. Але це якраз в процесі націоналізації і з вимогами до сум вкладу не всі могли і хотіли.
І під такий % при більш-менш стабільній ситуації немало би назносили. В СРСР під 2% клали на поточний, 3% річний.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 21 чер, 2020 04:07
От і перші охочі з'явилися.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 21 чер, 2020 16:45
На даний момент можуть спостерігатися труднощі при відкритті шаблонів в меню "Мої платежі" у web-версії Приват24 на персональних комп'ютерах з операційною сиcтемою Windows XP, у зв'язку з тривалим завантаженням сторінки. Для проведення платежів рекомендуємо використовувати мобільний додаток Приват24 або оновити операційну систему. Приносимо вибачення за спричинені незручності.
Додано: Нед 21 чер, 2020 19:13
Re: Приватбанк
Кто-нибудь может подсказать банк, который дает право на терминале для эквайринга в отеле списывать деньги с карты гостя при бронировании по невозвратному тарифу без карты или в случае незаезда?
В Привате дают возможность только делать предавторизацию,но это ничего не дает практически т.к. деньги разблокируются у гостя через 30 дней.
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