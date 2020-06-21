Можно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:11
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:55
Re: Приватбанк
Я вже не пригадаю все меню, пам'ятаю, щоб добратись до грошей приходилось натискати уйму всяких пунктиків, але зрозумів, що з приватівською карткою в інших банкоматах тугувато витягти готівку. До речі по а-банківській приват більше 1000 зараз не видає і через "інші операції" приходиться вимордовувати банкомат тицяючи також додаткові пункти.
В світлі реального розвитку подій вигідніше було на ті ж 5 років під 20% у грн тоді ж входити. Але це якраз в процесі націоналізації і з вимогами до сум вкладу не всі могли і хотіли.
І під такий % при більш-менш стабільній ситуації немало би назносили. В СРСР під 2% клали на поточний, 3% річний.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 21 чер, 2020 04:07
От і перші охочі з'явилися.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 21 чер, 2020 16:45
На даний момент можуть спостерігатися труднощі при відкритті шаблонів в меню "Мої платежі" у web-версії Приват24 на персональних комп'ютерах з операційною сиcтемою Windows XP, у зв'язку з тривалим завантаженням сторінки. Для проведення платежів рекомендуємо використовувати мобільний додаток Приват24 або оновити операційну систему. Приносимо вибачення за спричинені незручності.
Додано: Нед 21 чер, 2020 19:13
Re: Приватбанк
Кто-нибудь может подсказать банк, который дает право на терминале для эквайринга в отеле списывать деньги с карты гостя при бронировании по невозвратному тарифу без карты или в случае незаезда?
В Привате дают возможность только делать предавторизацию,но это ничего не дает практически т.к. деньги разблокируются у гостя через 30 дней.
Додано: Нед 21 чер, 2020 20:31
Re: Приватбанк
Кто верен ХР нужно использлвать Мозилу. Через МОЗИЛУ пускает - хром и Опера уже в пролете, т к не обновлются версии программы. Таки правы - пора переходить на 7-ку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 21 чер, 2020 20:51
Додано: Нед 21 чер, 2020 20:54
Re: Приватбанк
Ну в мене ще є деякі кращі закладки, але тенденція така, що скоро шансів буде мало, або якийсь стрес і підскок, після масових вльотів, що теж не є добре. Для себе шукаю ще якісь варіанти для пасивного чи відносно пасивного доходу. І 25 років, що отримував непогані % весь час була думка, що цей період закінчиться.
В мене, наприклад, є стаціонарний комп'ютер з усяким цікавими давніми, але цілком функціонуючими інтересними пристроями з драйверами тільки під ХП.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 21 чер, 2020 21:15
интересно было бы узнать про лицензии
XP продолжают юзать те, у кого лицензия, а новую купить еще жалко
Додано: Нед 21 чер, 2020 21:32
Shaman
И много частных лиц купили Windows XP?
Кстати, лицензионные 7 и 8.1 легко обновляются на 10 с сохранением активации и лицензионности
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