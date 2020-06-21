RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86098610861186128613>
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:11

  M-Audio написав:Что-то тема освещалась довольно слабо. Как по факту, ещё можно терминалы долларами кормить, или уже всё?

Можно
Hemi
 
Повідомлень: 30
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:55

Re: Приватбанк

  KVV написав:Ви зняли 3*200 тому, що зайшли з головного меню одразу у "Зняти готівку", а Flamingo, як продвинутий юзер зняв 3*2000 бо зайшов з головного меню у "Інші операції"-Зняти готівку-Інша сума"


Я вже не пригадаю все меню, пам'ятаю, щоб добратись до грошей приходилось натискати уйму всяких пунктиків, але зрозумів, що з приватівською карткою в інших банкоматах тугувато витягти готівку. До речі по а-банківській приват більше 1000 зараз не видає і через "інші операції" приходиться вимордовувати банкомат тицяючи також додаткові пункти.

  mephala написав:
  Striker написав:Фух, успею хоть под 10% столбик безналоговый сделать.

а кто рискнул пятилетки примату занести стригут 10% в валюте.
мда...


В світлі реального розвитку подій вигідніше було на ті ж 5 років під 20% у грн тоді ж входити. Але це якраз в процесі націоналізації і з вимогами до сум вкладу не всі могли і хотіли.

  klug написав:Незабаром будемо гусарити під жирні 2% у гривні.


І під такий % при більш-менш стабільній ситуації немало би назносили. В СРСР під 2% клали на поточний, 3% річний.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3475
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 04:07

  Ой+ написав:
  klug написав:Незабаром будемо гусарити під жирні 2% у гривні.


І під такий % при більш-менш стабільній ситуації немало би назносили. В СРСР під 2% клали на поточний, 3% річний.

От і перші охочі з'явилися.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4507
З нами з: 18.08.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:45

На даний момент можуть спостерігатися труднощі при відкритті шаблонів в меню "Мої платежі" у web-версії Приват24 на персональних комп'ютерах з операційною сиcтемою Windows XP, у зв'язку з тривалим завантаженням сторінки. Для проведення платежів рекомендуємо використовувати мобільний додаток Приват24 або оновити операційну систему. Приносимо вибачення за спричинені незручності.
Sanio
 
Повідомлень: 901
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:13

Re: Приватбанк

Кто-нибудь может подсказать банк, который дает право на терминале для эквайринга в отеле списывать деньги с карты гостя при бронировании по невозвратному тарифу без карты или в случае незаезда?
В Привате дают возможность только делать предавторизацию,но это ничего не дает практически т.к. деньги разблокируются у гостя через 30 дней.
Drive
 
Повідомлень: 73
З нами з: 02.07.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:31

Re: Приватбанк

  Sanio написав:На даний момент можуть спостерігатися труднощі при відкритті шаблонів в меню "Мої платежі" у web-версії Приват24 на персональних комп'ютерах з операційною сиcтемою Windows XP, у зв'язку з тривалим завантаженням сторінки. Для проведення платежів рекомендуємо використовувати мобільний додаток Приват24 або оновити операційну систему. Приносимо вибачення за спричинені незручності.


Кто верен ХР нужно использлвать Мозилу. Через МОЗИЛУ пускает - хром и Опера уже в пролете, т к не обновлются версии программы. Таки правы - пора переходить на 7-ку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3489
З нами з: 23.11.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:51

  Goodman написав:Кто верен ХР

Адекватными таких индивидуумов трудно назвать.

  Goodman написав:пора переходить на 7-ку

Шутите? После окончания поддержки 14 января? Windows 8.1 или 10 - единственные актуальные :!:
Vorlon
 
Повідомлень: 8426
З нами з: 14.06.13
Подякував: 415 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:54

Re: Приватбанк

  klug написав:От і перші охочі з'явилися.


Ну в мене ще є деякі кращі закладки, але тенденція така, що скоро шансів буде мало, або якийсь стрес і підскок, після масових вльотів, що теж не є добре. Для себе шукаю ще якісь варіанти для пасивного чи відносно пасивного доходу. І 25 років, що отримував непогані % весь час була думка, що цей період закінчиться.

  Vorlon написав:
  Goodman написав:Кто верен ХР

Адекватными таких индивидуумов трудно назвать.

В мене, наприклад, є стаціонарний комп'ютер з усяким цікавими давніми, але цілком функціонуючими інтересними пристроями з драйверами тільки під ХП.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3475
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:15

  Vorlon написав:
  Goodman написав:Кто верен ХР

Адекватными таких индивидуумов трудно назвать.

  Goodman написав:пора переходить на 7-ку

Шутите? После окончания поддержки 14 января? Windows 8.1 или 10 - единственные актуальные :!:


интересно было бы узнать про лицензии :wink:
XP продолжают юзать те, у кого лицензия, а новую купить еще жалко
Shaman
 
Повідомлень: 366
З нами з: 29.09.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:32

Shaman
И много частных лиц купили Windows XP? :lol:

Кстати, лицензионные 7 и 8.1 легко обновляются на 10 с сохранением активации и лицензионности :!:
Vorlon
 
Повідомлень: 8426
З нами з: 14.06.13
Подякував: 415 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 86098610861186128613>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, vpchelko, Кочевник і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.