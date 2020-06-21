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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 21:38
Прошу прощения, что вмешиваюсь в столь высокотехноЛОХичную дискуссию. Просто ради справки. Меньше двух месяцев назад вышел дистрибутив UBUNTU 20.04 LTS (последние три буквы означают что гарантируется поддержка минимум на 5лет). Распространение полностью бесплатно. В комплекте по умолчанию идет одна из последних версий "огненной лисицы". Все можно постановить не удаляя "винду" (на компе будет две ОС, которые можно запускать в зависимости от потребностей). Сама установка довольно дружественна к пользователю, все подсказывает и пишет что собирается сделать, предлагая сделать выбор. Чтобы начать достаточно скачать 2.7 гиг с сайта, создать установочную флешку и вперде, менее чем через час вы прикоснетесь к миру линуксоидов. (хотя многие уже давно к нему прикоснулись - ведь андроид это по сути тоже линукс ;)). Не рекламирую. Ни разу не айтишник. Просто три года назад по воле случая ушел от винды и ни разу не пожалел.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 22:03
Flamingo
Я программист. Коммерческий стаж 14лет.
Так вот мониторю тему, и сижу на 10е. Тут адекватная поддержка и общий язык с производителями железа. Поставил - работает ну глюки бывают...
Те же глюки линуксах - их 10летиями не чинят.
С линуксами на игрался ...
Убунта тупо на любителя... Есть желание лечить ОС, ну в перед.
Хватило того, что регулятор громкости грузил систему на 100%, на ноутбуке было колесико, его крутишь система умирает... де***!
Из последних Убунт, рабочие окружение грузит 1 ядро системы полностью! Кривая поддержка драйверов АМД - это не лечится.
А у меня видеокарта игровая rx580 да и проц от АМД 2600x. Нахрен мне грабли эти?
Ни кому не советую ставить линукс...
Ну только если есть опыт или желание по-трахатся.
Как итог, линукс для серверов, виндовс для рабочего / домашнего компа.
П.с. Я честно не пробовал легкие дистрибутивы линуска под десктоп. Но особого желание нет, ведь есть WSL.
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:14
для себя- только андроид
для работы- ну шо стоит, на том и приходится
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:19
Re: Приватбанк
+50грн !
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Додано: Нед 21 чер, 2020 22:25
vpchelko вам как специалисту - безусловно виднее. Но опять таки берите поправку на все таки разные потребности от операционки для обычного юзера и айтишника и под разные задачи. Как юзеру не могу сказать мне чего-то после винды не хватало (игрушки не интересуют в принципе). Учитывая, что до линукса у меня за последние 25 лет до этого был опыт работы только с 2 ОС - в начале 90-х с уже забытой MS_DOS, а после нее лишь разные версии винды - то переход на линукс дался абсолютно без проблем. Ну и за 3 года использования была по сути лишь одна проблема, с которой не смог справится сам - пришлось обращаться к специалистам (с виндой, пока в итоге не сгорел жесткий диск, обращался чаще). Поэтому лично меня пока все устраивает и причин возвращаться уж точно не вижу.
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 21 чер, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 22:25
Re: Приватбанк
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:29
Office не будет хватать - если активно юзаешь, особенно Excel
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:34
Re: Приватбанк
А с офисом вообще беда...
Ни МС-офис ни либра-офис ни его аналоги нормально не работают.
Весь этот - софт абсолютно неадекватный насчет ресурсов... запускаться дольше 30 секунд? на компе i9400 / nvme sumsung pro? какие уе№аны пишут такой софт?
Максимально избегаю как страшный сон!
Востаннє редагувалось vpchelko в Нед 21 чер, 2020 22:38, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:35
Shaman прошу прощения, но вы тут пальцем в небо попали. Либра (LibreOffice Calc) после екселя немного была не привычна, но заменила его полностью. Ну то есть вот вообще совсем. Никаких неудобств без экселя.
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