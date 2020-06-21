Додано: Нед 21 чер, 2020 22:25

vpchelko вам как специалисту - безусловно виднее. Но опять таки берите поправку на все таки разные потребности от операционки для обычного юзера и айтишника и под разные задачи. Как юзеру не могу сказать мне чего-то после винды не хватало (игрушки не интересуют в принципе). Учитывая, что до линукса у меня за последние 25 лет до этого был опыт работы только с 2 ОС - в начале 90-х с уже забытой MS_DOS, а после нее лишь разные версии винды - то переход на линукс дался абсолютно без проблем. Ну и за 3 года использования была по сути лишь одна проблема, с которой не смог справится сам - пришлось обращаться к специалистам (с виндой, пока в итоге не сгорел жесткий диск, обращался чаще). Поэтому лично меня пока все устраивает и причин возвращаться уж точно не вижу.

Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 21 чер, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.